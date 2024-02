Wear OS: Material You kommt auf die Smartwatches – bringt dynamisch gefärbte Oberflächen (Screenshots)

Auf vielen Android-Smartphones ist Material You für eine an das Hintergrundbild farblich angepasste Oberfläche verantwortlich und schon sehr bald dürfte das auch auf den Smartwatches mit Wear OS der Fall sein. Denn ein aktueller Teardown hat eindeutige Hinweise darauf gegeben, dass sich auch die Smartwatch-Oberfläche an das ausgewählte Watch Face und dessen voreingestellte Farbpalette anpassen kann.



Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass die Farbgebung der Wear OS-Oberfläche schon bald angepasst werden kann und es stand zu vermuten, dass dies im Rahmen der dynamischen Farbpalette von Material You eingeführt wird. Jetzt hat ein aktueller Teardown genau das ergeben und ermöglicht durch einige verborgene Schalter die Nutzung dieser dynamischen Farbgebung. Bei Wear OS wird sich die Farbgebung der Elemente an das ausgewählte Ziffernblatt anpassen. Auf folgenden Screenshots ist das bereits zu sehen.

Bis zur Freischaltung der Funktion für alle Nutzer dürfte es nicht mehr lange dauern, denn die entsprechende Ankündigung befindet sich schon jetzt in der Wear OS-App und wartet ebenfalls nur darauf, aktiviert zu werden:

🎨🤩 New theming options are here!

Your system theme now automatically matches the colors of your watch face!

Try changing your watch face or selecting a color theme in settings.