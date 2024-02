Chrome für Android: Dreifache Favoritenfunktion im Browsermenü – Oberfläche wird wohl umgebaut

Der Browser Google Chrome hat auf Android-Smartphones platzbedingt eine ganz andere Oberfläche als am Desktop, setzt aber dennoch auf eine ähnliche Struktur inklusive dem vollgepackten Browsermenü. Dieses ist unter Android nicht gerade ein Vorbild in puncto Übersichtlichkeit und dürfte demnächst ein wenig umgebaut werden. In der Zwischenzeit findet sich jetzt eine merkwürdige Dopplung bzw. gar Dreifachplatzierung im Menü.



Das Browsermenü in Google Chrome für Android macht keinen Spaß, denn es nimmt auf praktisch allen Geräten die gesamte Displayhöhe ein und ist trotz großer Icons und Abtrennungen nicht unbedingt übersichtlich. Die jüngste Veränderung macht das nicht besser, deutet aber auf einen größeren Umbau des Menüs hin. Bisher gab es einen Favoriten-Button in oberen Auflistung des Menüs sowie etwas weiter unten eine Verknüpfung zum Lesezeichen-Manager (siehe linker Screenshot). In der jüngsten Version gibt es jetzt noch einen zusätzlichen Bookmark-Button im Menü.

Der Favoriten-Button befindet sich damit nun zwei Mal mit der exakt selben Funktion im Menü. Einmal oben als Icon und einmal als Menüeintrag, inklusive der visuellen Information, ob sich eine Seite bereits darin befindet. Vermutlich wird man das obere Icon bald entfernen, denn die doppelte Platzierung erscheint nicht sinnvoll. Ob es allerdings der Übersicht förderlich ist, dass es den Eintrag „Bookmark“ und nur zwei Einträge darüber den Punkt „Bookmarks“ gibt, die auch noch dasselbe Icon verwenden (das sich nur farblich leicht unterscheidet), darf bezweifelt werden.

Die beste Lösung wäre wohl ein einziger Eintrag, mit einem interaktiven Stern als Umschalter sowie dem Wort als Verknüpfung zum Lesezeichen-Manager.

» Windows Update: Edge-Browser öffnete sich ungefragt mit den zuletzt genutzten Chrome-Tabs – jetzt gefixt

» Google Chrome: So wurde Safe Browsing beschleunigt – schützt vor dem Besuch gefährlicher Webseiten

[9to5Google]