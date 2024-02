Android: Das war Googles erstes Android-Smartphone – ‚Sooner‘ gab es noch vor dem iPhone (Galerie & Video)

Googles Betriebssystem Android dominiert den Smartphone-Markt seit vielen Jahren und hat sich im Laufe von eineinhalb Jahrzehnten wenig überraschend sehr stark verändert. Wer sich regelmäßig ein neues Smartphone gekauft hat, konnte das praktisch „Live“ miterleben, aber die Geschichte von Android begann noch vor dem G1 – nämlich mit „Sooner“. Wir zeigen euch viele Bilder und Details sowie Screenshots einer uralten Android-Version.



Google wurde in den Anfangsjahren von Android immer wieder vorgeworfen, Apples neues Betriebssystem iOS zu kopieren und sich vielleicht etwas zu viel beim Konkurrenten inspirieren zu lassen. Das mag vielleicht nicht ganz abwegig sein, aber tatsächlich reicht die Geschichte von Android um einiges weiter zurück und begann mindestens zwei Jahre vor der Präsentation des ersten Apple iPhone. Dazu muss man aber auch sagen, dass Android bis dahin – soweit das öffentlich bekannt ist – ganz anders ausgesehen hat.

Schon vor längerer Zeit ist ein Prototyp eines Google-Smartphones aufgetaucht, der von HTC gefertigt wurde und als erstes Testgerät für das Betriebssystem galt. Klar, Android musste während der Entwicklung auf irgendeinem Gerät getestet werden. Es gibt sogar eine Verbindung zu Windows Mobile, denn auch wenn es sich bei dem Smartphone um eine spezielle Anfertigung für Google handelt, basiert es auf einem HTC-Gerät mit Windows Mobile: Dem HTC Excalibur. Das ist dann aber auch schon die einzige Verbindung zwischen Android und Windows.

Ob Sooner das erste Testgerät für Android war, ist öffentlich nicht bekannt, es ist aber auf jeden Fall mit Abstand das Bekannteste und dürfte in vergleichsweise großen Stückzahlen von einigen Dutzend oder gar Hundert gefertigt worden sein, denn es wird immer wieder im Web zum Verkauf angeboten. Redakteure haben vor irgendwann nun ein solches Gerät in die Finger bekommen und ein ausführliches Review veröffentlicht, dessen Highlights wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Sooner wurde um das Jahr 2005 herum genutzt, also mindestens drei Jahre vor der offiziellen Präsentation der ersten Android-Version. Das Betriebssystem hatte Google erst kurz zuvor von Andy Rubin gekauft, der es nach sich selbst benannt hat und Googles Android-Abteilung noch viele Jahre lang leiten sollte. Android in der Urform ist also keine Eigenproduktion von Google – aber das war ohnehin schon seit langer Zeit bekannt.









Das ist Sooner

Sooner sieht völlig anders aus als heutige Smartphones und orientierte sich an den damaligen Geräten von BlackBerry oder auch Palm bzw. den Windows Mobile-Geräten. Auch Sooner besitzt nur ein kleines Display im damals üblichen Handyform, _keinen_ Touchscreen, dafür aber eine sehr prominente Tastatur inklusive einiger damals üblichen Steuertasten wie dem D-Pad zur Navigation. Das Gerät war vergleichsweise dick, soll aber gut in der Hand liegen. Eine Kamera war bereits verbaut.

Spezifikationen von Sooner

Chipsatz: 200 MHz Single-core TI OMAP850

200 MHz Single-core TI OMAP850 Display: 2,43 Zoll LCD (320×240)

2,43 Zoll LCD (320×240) RAM: 64 MB

64 MB Speicher: 64 MB (mit microSD erweiterbar)

64 MB (mit microSD erweiterbar) Batterie: 960 mAh

960 mAh Kamera: 1,3 Megapixel (nur Rückseite)

1,3 Megapixel (nur Rückseite) Anschlüsse: Mini USB

Mini USB Verbindungen: Bluetooth & 2G

Bluetooth & 2G Weiteres: Benachrichtigungslicht & Lautsprecher auf der Rückseite

Kurios: Das Smartphone besitzt kein WLAN und kann lediglich mit 2G angebunden werden, sodass es in vielen Regionen heute überhaupt nicht mehr genutzt werden kann. Eine Frontkamera gab es nicht und die gesamte Steuerung scheint eher an das damals auf Handys dominierende Symbian zu erinnern. Hier einige weitere Bilder von Sooner.









Das Ur-Android

Aber nicht nur das Smartphone ist interessant, sondern auch das darauf laufende Betriebssystem. Es ist die erste bekannte Android-Version, deren Oberfläche aufgrund der Gegebenheiten der Hardware völlig anders aussieht als wir es heute kennen. Dennoch gibt es erstaunliche Ähnlichkeiten, die sich Android rein vom Konzept bis heute beibehalten hat: Oben eine Statusleiste, unten eine Leiste mit den wichtigsten Anwendungen und darin ein Button zum Öffnen einer Liste aller installierten Apps. Der Blick auf das Hintergrundbild bleibt hingegen frei, einen Homescreen gab es noch nicht.

Auf folgenden Screenshot seht ihr eine Reihe von vorinstallierten Anwendungen, die auf dem Smartphone bereits zu finden waren. Viele weitere Screenshots findet ihr direkt bei AndroidPolice. Unten gibt es sogar ein Video von einem Quake-Spiel, das aber nur sehr rucklig läuft und kaum als Demo getaugt hätte. Aber damals war aber allein das Ausführen eines solchen Spiels auf einem mobilen Gerät ein absolutes Highlight. So muss man vieles betrachten und bedenken, wie die Handy-Welt vor über 15 Jahren ausgesehen hat.









Es bleibt unklar, wie weit das damalige Android den Vorstellungen von Google entsprochen hat. Wie bereits gesagt, hat man das Betriebssystem nur eingekauft und weiterentwickelt. Gut möglich, dass man sich mit der Oberfläche zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht umfangreich beschäftigt hat. Wann der Schwenk auf das heutige Konzept mit den großen Touchsreens und Homescreens tatsächlich entschieden und vollzogen wurde, lässt sich nicht genau sagen. Bedenkt, dass auch das erste Android-Smartphone T-Mobile G1 noch mit einer Tastatur ausgeliefert wurde.

Oben seht ihr das Video, mit dem die erste Android-Version damals angekündigt wurde – von keinem geringeren als Google-Gründer Sergey Brin höchstpersönlich. Wer hätte gedacht, dass sich das Projekt einmal so stark verbreiten und den Markt viele Jahre lang dominieren würde?

