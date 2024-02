Android: Chrome-Erweiterungen am Smartphone nutzen – Microsoft Edge erhält bald ausgewählte Extensions

Die beiden Browser Google Chrome und Microsoft Edge basieren auf derselben Plattform und haben dennoch in einigen Punkten einen unterschiedlichen Funktionsumfang, wobei vor allem Microsoft zuletzt immer weiter vorgeprescht ist. Jetzt arbeitet man an einem Feature, dessen Blockadehaltung durch Google man fast schon als heilige Kuh bezeichnen kann: Der Browser wird auch unter Android die Nutzung ausgewählter Erweiterungen ermöglichen.



Browser-Erweiterungen spielen am Desktop eine wichtige Rolle, denn die meisten Nutzer dürften eine Handvoll dieser Mini-Anwendungen nutzen, um sich den Browser-Alltag zu erleichtern. Unter Android ist deren Nutzung in den beiden populären Chrome-Browsern bisher nicht möglich, doch das wird sich ändern. Denn wie jetzt entdeckt wurde, ermöglicht Microsoft in der aktuellen Canary-Version des Edge-Browsers für Android die Aktivierung der Extension-Unterstützung. Bisher ist das zwar nicht nutzbar, aber das dürfte nicht mehr lange dauern.

Damit macht Microsoft einen riesigen Schritt und hat Google Chrome etwas voraus, das bei Google bisher stets abgelehnt wurde – und das nicht aus technischen Gründen. Weil Chrome und Edge auf der gleichen Plattform basieren, gibt es für Google kaum noch eine gute Ausrede, die Extension-Nutzung weiterhin zu blockieren. Böse Zungen behaupten, dass es vor allem die Werbeblocker sind, die Google durch diese Blockadehaltung in Schach halten will.

Allerdings will ich nicht unterschlagen, dass auch bei der Microsoft-Funktion nur von „ausgewählten Erweiterungen“ die Rede ist. Das könnte auch Google nutzen und jegliche Extensions mit Zugriff auf die gerenderte Webseite untersagen. Mal abwarten, wie sich das weiter entwickelt…

