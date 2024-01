YouTube: Gedrosselte Streams bei Werbeblocker-Nutzer – das Problem lag nicht bei Google; Fix wird ausgerollt

Googles Videoplattform YouTube geht seit einiger Zeit recht scharf gegen Werbeblocker-Nutzer vor und sperrt diese zum Teil vollständig von der Nutzung aus. Vor wenigen Tagen gab es Berichte über eine absichtliche Drosselung der Ladegeschwindigkeit für die Nutzer solcher Technologien, doch dabei handelte es sich wohl um einen Irrtum. Denn wie jetzt bekannt wurde, war ausgerechnet der Werbeblocker selbst daran schuld.



Wir hatten erst am Wochenende von einer YouTube-Drosselung für Werbeblocker-Nutzer berichtet, die eine ganze Reihe von Nutzern betraf und somit recht schnell YouTube selbst in die Schuhe geschoben wurde. Die Wahrscheinlichkeit dafür war recht hoch, ich hatte aber schon im Beitrag mehrfach Zweifel anklingen lassen, ob es nicht doch eine andere Ursache geben könnte – und genau eine solche wurde jetzt gefunden. Denn die Drosselung wird nicht von YouTube, sondern vom Werbeblocker ABP verursacht.

Recently, ABP released version 3.22 which upgraded the bundled extension engine version to 1.1.1. AdBlock released version 5.17.0 which also updated the extension engine to version 1.1.1. We’ve had several reports of slow response time since the update.

It appears to be an issue in the extension engine since ABP, AdBlock, and the EWE test extension all seem to experience a similar issue with the 1.1.1 version of the extension engine.