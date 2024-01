Google Maps Live View wird zu Google Lens in Maps: Neues Icon soll die AR-Suche pushen (Screenshots)

Die Kartenplattform Google Maps gehört zu den wenigen Google-Produkten, in denen die Augmented Reality erfolgreich integriert wurde und wirklich sinnvoll nutzbar ist. Dennoch hat man die AR-Suche schon vor einigen Monaten umbenannt und spricht nun von Google Lens innerhalb der Suchfunktion. Um das hervorzuheben, gibt es jetzt ein neues Icon.



Die Google Maps AR-Suche kann sehr praktisch sein, denn mit dieser Funktion öffnet sich die Kamera und ihr seht direkt im Livebild viele eingeblendete Hinweise auf Einträge in unmittelbarer Umgebung. Es ermöglicht also eine noch schnellere bzw. eine ganz andere Form der Orientierung. Lange Zeit wurde das Feature als „Google Maps Live View“ bezeichnet, was der Funktion aber wohl nicht unbedingt gerecht wurde, sodass im Oktober letzten Jahres die Umbenennung in „Google Lens in Google Maps“ angekündigt worden ist.

Aber die Umbenennung findet nicht nur in Textform oder der Produktbeschreibung statt, sondern nun auch noch deutlicher als bisher an der Oberfläche. Denn während bisher ein schwarzes Google Lens-Icon verwendet wurde, das zwischen den anderen Symbolen vielleicht ein wenig untergegangen ist, wird dies derzeit durch einen Rollout gegen die bekannte farbliche Variante ausgetauscht. Diese setzt auf das Lens-Logo in seiner bekannten vierfarbigen Verteilung und lässt das Kamera-ähnliche Icon hervorstechen.

Am Funktionsumfang hat sich dadurch nichts geändert, doch es ist anzunehmen, dass dieser Push nicht von ungefähr kommt und demnächst neue Features oder ein weltweiter Rollout für viele weitere Länder anstehen. Vor der Umstellung auf Lens wurde übrigens ein schwarzes Kamera-Icon verwendet, das in der Form so gar nicht passen wollte. Auf folgenden drei Screenshots könnt ihr die Entwicklung des genutzten Icons sehen.









Google Maps Live View

Google Lens in Google Maps

Google Lens in Google Maps neu

» Google Maps: So könnt ihr die Navigation verbessern – Bluetooth-Beacon-Erkennung für Tunnel aktivieren

» Augmented Reality: Googles große Pläne verpuffen – alle Projekte eingestellt und Hardware-Teams aufgelöst

[9to5Google]