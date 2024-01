GMail: Neuer Button zur Auswahl aller E-Mails kommt in die Android-App – ermöglicht schnelles Markieren

Viele Nutzer dürften GMail unter Android hauptsächlich dafür nutzen, E-Mails zu lesen und wichtige Nachrichten schnell zu beantworten. Die Organisation dürfte eher eine untergeordnete Rolle spielen, erhält nun aber ein praktisches neues Feature, das so mancher Nutzer bisher vermisst haben könnte: Es lassen sich in nur zwei Schritten alle sichtbaren E-Mails markieren.



Wer mit GMail unter Android schon einmal E-Mails organisiert hat, könnte eine am Desktop selbstverständliche Funktion bisher vermisst haben – nämlich die schnelle Auswahl aller aufgelisteten E-Mails. Bisher ist es nur möglich, durch das Gedrückt halten eine Nachricht zu markieren und alle weiteren durch Antippen auszuwählen. Bei nur wenigen E-Mails geht das schnell, wer aber eine lange Liste auswählen möchte, hat einiges an Tipparbeit vor sich und dürfte das bisher eher in den Browser verlegt haben.

Kürzlich wurde ein Update ausgerollt, mit dem die Auswahl vieler E-Mails erleichtert wird: Nach Auswahl einer E-Mail erscheint ein „Alles auswählen“-Button, der alle aktuell geladenen E-Mails markiert und somit deren Organisation ermöglicht. Das gilt standardmäßig für 50 Nachrichten, kann durch Scrollen und weiteres Laden aber um beliebig viele Nachrichten erweitert werden. Vor allem innerhalb der Suchfunktion oder bei der Arbeit mit Labels kann das sehr praktisch werden.

Es ist nur ein kleines Update, doch wer so etwas bisher vermisst hat, wird es begrüßen.

