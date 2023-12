YouTube Jahresrückblicke: Die besten Videos, Künstler und Songs + euer persönlicher YouTube Music-Recap

Das Jahr 2023 neigt sich langsam dem Ende zu und auch bei YouTube hat man in den vergangenen Tagen die Jahresrückblicke veröffentlicht, die mittlerweile recht zahlreiche verfügbar sind. Man hat den medialen Rückblick aus drei unterschiedlichen Plattformen veröffentlicht, die wir euch an dieser Stelle noch einmal zusammenfassen. Die Rückblicke von YouTube, YouTube Music und den YouTube-Künstlern.



YouTube ist seit vielen Jahren eine der wichtigsten Videoplattformen und spiegelt auch in den Jahresrückblick oftmals gut wieder, was die Menschen in den vergangenen 12 Monaten am meisten interessiert hat. Dementsprechend wird auch auf die YouTube-Rückblicke immer wieder gerne ein Blick geworfen, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurden. Leider gibt es keinen echten aufbereiteten Rückblick mehr, aber auch die Toplisten kann man sich einmal ansehen.

Die erfolgreichsten Videos und Kanäle auf YouTube

YouTube Deutschland hat die erfolgreichsten Videos und Kanäle des Jahres veröffentlicht. Als erfolgreichster Kanal hat sich auch hierzulande Mr. Beast erwiesen, der seit Jahren einen Lauf hat und wohl noch lange in den oberen Rängen zu finden sein wird. Die Top-Musikvideos sind sehr ähnlich zum folgenden Punkt der erfolgreichsten Musiker. Die erfolgreichsten Videos sind schon recht interessant, ihr findet sie hier ohne weiteren Kommentar:

» Alle Toplisten rund um YouTube 2023









Die erfolgreichsten deutschen Musiker bei YouTube

YouTube Deutschland hat in diesem Jahr eine eigene Veranstaltung ins Leben gerufen und die beliebtesten deutschen Musiker gekürt. Es wurden eine Reihe von Toplisten veröffentlicht, die immer wieder aus denselben Namen bestehen und somit zeigen, wo in diesem Jahr der Schwerpunkt lag. Apache 207 und AYLIVA waren ganz weit vorn in den Toplisten, wobei der erste Künstler gleich mit zwei Songs vertreten ist. Deutsche Musik ist sicherlich Geschmackssache, aber der Erfolg gibt den Künstlern recht.

» Das sind die erfolgreichsten deutschen Musiker

Euer YouTube Music-Jahresrückblick

Auch bei YouTube Music hat man einen Jahresrückblick veröffentlicht, der sich allerdings nur auf eure eigenen Hörgewohnheiten bezieht und keine globalen Toplisten zeigt. Ihr findet den Rückblick mit vielen aufbereiteten Statistiken, Toplisten und speziellen Playlisten direkt in der Android-App. Am Desktop ist dieser derzeit leider nicht zugänglich.

» Alle Infos zum YouTube Music-Rückblick