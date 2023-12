Die am häufigsten heruntergeladenen Handyspiele auf Android im Jahr 2023

Im Jahr 2023 liegt der Umsatz im Markt Mobile Games in Deutschland voraussichtlich bei etwa 1,37 Mrd. Euro. Die Beliebtheit von Handyspielen ist in der Bundesrepublik gewachsen und wird voraussichtlich auch in der Zukunft ein großer Trend bleiben. Die vielfältigen Unterhaltungsmöglichkeiten auf dem Handy sprechen Spieler jedes Alters und Geschlechts an. Die meist heruntergeladenen Spiele auf Android können in folgende fünf Kategorien unterteilt werden.



Kategorie Nummer 1: Casino games

Glücksspiele oder Glücksspiel-Simulationen ist eine Kategorie der beliebtesten Handyspiele auf Android. Spieler setzen Geld oder Chips ein, um an einem Spiel teilzunehmen und können dabei einen bestimmten Betrag gewinnen. Die Spiele umfassen Spielautomaten, Poker, Roulette und andere casino online Games.

Beliebte Spiele:

Ein bekanntes Game ist die App N1 Casino App. Die App hat ein schönes Design und bietet verschiedene Glücksspiele. Auch MrGreen ist eine TOP-Android App. Nutzer finden hier eine große Auswahl an Slots sowie Tisch- und Kartenspielen.

Kategorie Nummer 2: Battle-Royale Spiele

Der Trend von Battle Royale-Modi spielen setzt sich auch im Jahr 2023 fort. Ziel dieser Spiele ist gegen alle Gegner zu gewinnen und als alleiniger Spieler oder als Team zu überleben. Alle Spieler beginnen unter den gleichen Voraussetzungen. Sie bekommen zufällig verteilen Loot (Ausrüstung) und müssen sich so durch das Spiel schlagen. Es geht hier um packende Überlebenskämpfe und die Spieleranzahl wird zum Ende hin immer kleiner.

Beliebte Spiele:

Zu den häufigsten heruntergeladenen Handyspielen in dieser Kategorie zählt PUBG Mobile (PlayerUnknown’s Battlegrounds). Bis zu 100 Spielern starten hier gemeinsam auf einer Karte und kämpfen um ihr Leben. Die mobile Version des Spieles ist ab 16 Jahren. Des Weiteren ist Fortnite ein beliebtes Battle-Royale Game. Das kostenlose Spiel beginnt ebenfalls mit 100 Gamern. Da das Spiel schon ab 12 Jahren freigegeben ist, wird es vor allem von Kindern und Jugendlichen stark genutzt.

Kategorie Nummer 3: Hypercasual-Spiele

Wie schon der Name verrät, handelt es sich um einfache Spiele, die leicht zu bedienen sind. Sie verfügen über eine minimalistische Grafik und fokussieren sich auf den Spaß-Faktor beim Spielen. Diese Faktoren gemischt mit einer kurzen Spielzeit sprechen viele Nutzer an. Es braucht kein Einlesen in die Spielanleitung, sondern das Spiel kann sofort nach dem Download begonnen werden.

Beliebte Spiele:

Super Warrior Dino Adventures ist ein Game dieser Kategorie. Die Spieler schlüpfen hier in die Rolle eines jungen Kriegers und müssen versuchen den Thron zu besteigen und somit Frieden zwischen den Stämmen wiederherzustellen. Das Halloween Memory Game wird auch oft heruntergeladen. Es handelt sich um ein klassisches Brettspiel, dass dabei helfen soll die Erinnerungsvermögen zu verbessern.

Kategorie Nummer 4: Strategie Spiele

Hierbei geht es um die Taktik und diese Spiele sind gut für das Gedächtnis. Sie fördern das schnelle Denken und sind deshalb auch pädagogisch wertvoller als andere Spielekategorien.

Beliebte Spiele:

Kingdom Rush – Tower Defense wird als ist ein Tower-Defense-Spiel bezeichnet. Spieler müssen hier ihr Königreich gegen Horden von Orks, Trollen, bösen Zauberern und anderen Monster verteidigen. Das finnische Spiel Clash of Clans gilt als episches Kampf-Strategiespiel. Nutzer müssen hier Dorf vergrößern, Truppen bilden und dabei gegen andere Online-Spieler antreten.

Kategorie Nummer 5: Puzzle-Spiele

Eine farbenfrohe Grafik gemischt mit sozialen Funktionen: So sehen die Puzzle-Spiele aus. Es ist ein breites Genre von Spielen, bei dem das Lösen von Rätselaufgaben im Vordergrund steht.

Beliebte Spiele:

Ein wohl der bekanntesten Spiele überhaupt ist Candy Crush Saga, was sich weiterhin in den App-Charts ganz oben hält. Das Prinzip des Spieles ist, dass man verschiedenfarbige Süßigkeiten miteinander verbinden, um so Ketten daraus zu bilden. Diese einfache Spielstrategie offeriert unendlich langen Spielspaß. Neue Updates, Episoden und Challenge machen das Spiel nie langweilig. Eine Alternative zu dem Klassiker ist Bejeweled Classic (auch Diamond Mine genannt). Hier müssen farbige Steine verschoben werden.