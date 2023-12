Google Wallet: Update bringt Kundenkarten und Tickets auf Wear OS-Smartwatches + Smartphone-Fallback

Das mobile Bezahlen mit Google Wallet ist bequem und seit langer Zeit nicht nur per Smartphone, sondern bei kompatiblen Modellen auch per Smartwatch möglich. Jetzt erhält die Wallet-App für Wear OS ein Update, das die im Wallet-Konto hinterlegten Kundenkarten auf die Smartwatch bringt. Diese lassen sich abrufen und direkt am Display zum Scannen anzeigen.



Google Wallet speichert nicht nur die diversen Bezahlkarten der Nutzer, sondern kann auch Kundenkarten und Tickets aller Art hinterlegen und zum schnellen Abruf anbieten. Bisher war das nur am Smartphone möglich, was bei Nutzung der Smartwatch zum Bezahlen eher unpraktisch gewesen ist. Jetzt wird ein Update für die Wallet-App ausgerollt, mit dem sich all die zusätzlichen Karten und Tickets direkt am Smartwatch-Display anzeigen lassen. Konkret der QR- oder Barcode.

Die zusätzlichen Karten erscheinen direkt nach dem Zahlungsmittel auf der Smartwatch. Die Reihenfolge lässt sich nur per Smartphone ändern und ist somit von diesem abhängig, was sich zukünftig vielleicht noch ändern wird. Auf der Smartwatch ist nur der Abruf des jeweiligen Codes möglich und es werden zusätzlich zwei weitere Optionen geboten: Karten und Tickets lassen sich direkt von der Smartwatch aus löschen.

Die zweite Option ermöglicht das schnelle Öffnen der aktuellen Karte am Smartphone. Das ist für die Fälle praktisch, in denen das Smartwatch-Display nicht groß genug ist oder nicht komfortabel abgelesen werden kann. Es ist also nicht notwendig, die Karte in aller Eile noch einmal am Smartphone zu suchen.

Das neue Feature wird seit einigen Tagen ausgerollt und sollte mittlerweile bei allen Nutzern von Wear OS 3.x und höher sowie Google Wallet mit der Version 23.46.x und höher angekommen sein.

[9to5Google]