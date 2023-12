Google TV: Großes Update bringt erhöhte Performance, mehr Speicherplatz und Live TV-Verbesserungen

Gute Nachrichten für alle Nutzer von Google TV, die die Plattform regelmäßig nutzen und sich etwas mehr Performance oder Speicherplatz auf dem Gerät wünschen: Google beginnt mit dem Rollout des Dezember-Updates, das wohl spürbar mehr Geschwindigkeit in die Oberfläche bringen soll, gleichzeitig mehr Platz im internen Speicher schafft und den Live TV-Tab ein wenig umbaut.



Bereits seit dem Start von Google TV auf Basis des Chromecast oder anderen schlanken Streaminggeräten gelten die Performance und der geringe Speicherplatz als Baustellen, die von Google immer wieder durch kleinere Schritte angegangen werden. Jetzt konnte man im Zuge des Dezember-Updates die nächste Runde ankündigen, die in beiden Punkten nachlegt und auch funktionell etwas an der Oberfläche rund um den Live TV-Tab tut.

Erhöhte Performance

Zunächst haben wir die Art und Weise optimiert, wie der Startbildschirm von Google TV Empfehlungszeilen lädt und Speicher nutzt. Anschließend haben wir grundlegende System-Apps vereinfacht, damit sie noch einfacher laufen. Durch den geringeren Speicherverbrauch fühlt sich die Navigation auf der TV-Benutzeroberfläche flüssiger an, Apps werden schneller geöffnet und Ihre Unterhaltung beginnt schneller. Neben Aktualisierungen der Speichernutzung haben wir auch die Reaktionsgeschwindigkeit für viele Funktionen auf Ihrem Startbildschirm verbessert. Dazu gehört das Vorladen von Film- und Showzeilen vor dem Scrollen, das Optimieren der Art und Weise, wie Tabs geladen werden, und das Sicherstellen, dass Ergebnisse bei Verwendung der Suche schneller geladen werden.

Mehr Speicherplatz

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Bemühungen, mehr Speicherplatz auf Ihren Google TV-Geräten freizugeben, haben wir außerdem Änderungen an der Geräteeinrichtung vorgenommen, um die Größe der vorinstallierten Apps, die Sie nicht verwenden, zu reduzieren. Dies bietet mehr Platz für die Apps, die Sie auf Ihrem Gerät verwenden. Das Beste daran ist, dass all diese Speicher-, Geschwindigkeits- und Speicherverbesserungen bereits auf Ihren Geräten verfügbar sind!









Im Live TV-Tab werden zwei kleinere Neuerungen eingeführt, die durch zusätzliche Kategorien noch mehr Übersicht schaffen sollen. Neu dazugekommen ist der Tab „Letzte Kanäle“ mit den zuletzt konsumierten Kanälen, sodass diese Favoriten schnell gefunden werden können. Die zweite neue Kategorie ist „Lokale Nachrichten“, unter der alle Sender zusammengefasst werden, die sich mit solchen beschäftigen. Auch auf dem TV soll damit der Nachrichtenkonsum ansteigen.

Daneben gibt es immer wieder neue Kanäle, wobei sich das natürlich je nach Region unterscheidet. In Deutschland hatte man vor einigen Monaten zuletzt nachgelegt, in den USA steht man schon bei mehr als 800 Sendern. Außerdem findet ihr in der TV-Oberfläche das Best-of des Jahres 2023. Alle Infos dazu findet ihr auch im folgenden Artikel.

» Google TV: Best of 2023 – das waren die beliebtesten Filme, Serien, Genres und ‚Must Watch‘ der Nutzer

[Google TV Support]

Letzte Aktualisierung am 12.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!