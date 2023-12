YouTube: Monetarisierung von Kanälen lässt sich jetzt nicht mehr nachvollziehen – Hinweis wurde entfernt

Viele YouTube nutzen die Möglichkeit, ihre Inhalte durch das YouTube Partner Program in Form von Werbeanzeigen zu monetarisieren. In einigen Fällen kann YouTube aber auch Werbung ohne Teilnahme am Partner Program ausspielen, bei der sich die Videoplattform die vollen Einnahmen behält. Jetzt hat man die Möglichkeit entfernt, diesen Status von Außen zu erkennen.



Ob ein YouTube-Kanal am Partner Program teilnimmt oder nicht, lässt sich auf normalem Wege für Zuseher nicht sagen. Werbespots sind zwar ein deutlicher Indikator dafür, aber nicht vollkommen zuverlässig. Denn auch nicht-monetarisierte Kanäle können Werbeanzeigen innerhalb der Videos haben, bei denen die Einnahmen dann eben nicht an den Creator, sondern vollständig an YouTube gehen. Bisher war es über Daten im YouTube-Quellcode möglich, diese Daten abzufragen.

Doch seit einigen Wochen, wohl rund um den Rollout des Werbeblocker-Blocker, ist es nicht mehr möglich, diesen Status abzufragen. Eine Reihe von externen Tools hat diese Information dafür genutzt, diese zusätzlichen Informationen zu den Profilen darzustellen. YouTube hat die Entfernung mittlerweile bestätigt, aber keinen Grund für das Wegfallen des Info-Schnipsels genannt. Schlussendlich hat das mit Ausnahme der diversen Statistik-Tools auch keine großen Auswirkungen.

Es könnte aber auch als Zeichen dafür gewertet werden, dass in Zukunft noch mehr Videos und Kanäle monetarisiert werden sollen, ohne dass die Creator selbst über das Partner Program an den Umsätzen beteiligt werden.

[9to5Google]