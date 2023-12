Google Chrome: Abschaltung von Drittanbieter-Cookies beginnt in Kürze; für erste Nutzer schon ab Januar 2024

Schon vor einigen Jahren hat das Team von Google Chrome Pläne skizziert, laut denen man sich von der Unterstützung von Drittanbieter-Cookies und damit dem übergreifenden Nutzertracking verabschieden will. Jetzt, nachdem man mit der Privacy Sandbox ein ganz eigenes Tracking etabliert hat, geht man den ersten Schritt zur finalen Abschaffung. Schon ab Januar geht es los.



Google Chrome wird schon Anfang Januar damit beginnen, die Unterstützung für Drittanbieter-Cookies zurückzufahren: In wenigen Wochen werden für ein Prozent aller Nutzer die Drittanbieter-Cookies standardmäßig deaktiviert, was trotz des niedrigen Prozentsatzes mehrere Millionen Nutzer betreffen wird. Diese werden nach dem ersten Start des Browsers darüber informiert, dass die Drittanbieter-Cookies als Schutz vor Tracking abgeschaltet wurden. Optional lassen sich diese aber seitenweise wieder aktivieren.

Das Chrome-Team preist das beginnende Aus der Drittanbieter-Cookies mit „Schutz vor Tracking“ an, was man in der Ankündigung immer wieder erwähnt und betont. Grundsätzlich ist das natürlich korrekt, aber dass man das gesamte Tracking zuvor mit der Privacy Sandbox einfach auf eine andere Ebene verlagert hat – über die man noch dazu mehr Kontrolle hat als zuvor – wird in der Ankündigung wenig überraschend verschwiegen.

Die Nutzer werden also weiterhin getrackt, nur auf einer anderen Ebene als zuvor. Die Verlagerung in den Browser macht es den Werbenetzwerken sogar einfacher, die Interessen der Nutzer abzufragen. Allerdings nur dann, wenn sie auf Googles Lösung setzen…









Sollte es im Laufe dieser Testphase Probleme mit einzelnen Webseiten geben, die ohne Drittanbieter-Cookie nicht nutzbar sind, lässt sich diese Sperre seitenweise umgehen. Dazu wird es das Augen-Symbol in der Adressleiste geben, über dessen neuem Menü ihr die Drittanbieter-Cookies für diese eine Seite wieder aktivieren könnt. Außerdem wird man den Nutzern diese Möglichkeit anbieten, wenn der Browser das Problem selbst feststellt:

Sollte eine Website ohne Third-Party-Cookies nicht einwandfrei funktionieren, und Chrome feststellen, dass auch beim mehrfachen Aktualisieren einer Seite der Inhalt nicht richtig geladen wird, könnt ihr Drittanbieter-Cookies für diese Seite vorübergehend wieder zulassen. Dazu geht ihr über das Augensymbol auf der rechten Seite eurer Adressleiste.

[Google-Blog]