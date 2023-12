Fuchsia 14 ist da: Google rollt neue Version für alle Nest Hub Smart Displays aus; viele Neuerungen und Patches

Im laufe der letzten zwei Jahre hat Google das neue Betriebssystem Fuchsia ziemlich geräuschlos auf die Nest Hub Smart Displays gebracht, wo es das zuvor verwendete Cast OS ersetzt. Sowohl funktionell als auch an der Oberfläche gab es keine sichtbaren Änderungen, doch die Entwicklung geht natürlich weiter. Jetzt wird Fuchsia 14 für alle Geräte ausgerollt und bringt einen großen Schwung an Neuerungen.



Fuchsia war lange Zeit ein spannendes Projekt, das wir hier im Blog aufmerksam verfolgt hatten. Grundsätzlich wäre es das immer noch, doch die wirklich spannenden Features bleiben seit Jahren aus und selbst der Rollout auf die Smart Displays ging unter und hat eigentlich niemanden mehr interessiert. Dennoch geht die Entwicklung weiter und das Betriebssystem erscheint in der mittlerweile 14. Major-Version, die nun für alle Smart Displays ausgerollt wird.

Fuchsia 14 bringt sehr viele Neuerungen mit, wovon die allermeisten allerdings nur für Entwickler interessant sind. Nutzer dürfen sich auf einige Bugfixes freuen, wie etwa eine verbesserte Präsenzerkennung. Diese hat bei einigen Nutzern wohl auch in der Nacht ausgelöst, was so manchen Nutzer einige Male um den Schlaf gebracht haben dürfte. Aber auch Bluetooth-Verbindungen sollen stabiler sein, der Medienplayer keine Probleme mehr machen und in puncto Matter bereitet man sich auf zukünftige Updates für den Smart Home-Standard vor.

Wer sich für Fuchsia interessiert und vielleicht für das Betriebssystem entwickelt, sollte auf jeden Fall einmal vorbeischauen, was das neue Betriebssystem mit sich bringt. An der Oberfläche dürfte es für Nutzer auch weiterhin keine Verbesserungen geben und auch mögliche serverseitige Freischaltungen sind Fuchsia bisher fremd. Ob sich das jemals ändert und man echte Neuerungen für Endnutzer bringen wird, steht in den Sternen.

