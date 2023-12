Android 14: Samsung-Nutzer berichten von Problemen mit dem Play Store – keine App-Updates mehr möglich

In den letzten Wochen hat Samsung viele Smartphones mit dem Update auf Android 14 bzw. dem eigenen Aufsatz OneUI 6.0 versorgt. Doch das Update bringt wohl nicht nur neue Funktionen auf die Smartphones, sondern leider auch ein großes Problem, das in diesen Tagen bei immer mehr Nutzern auftritt: Der Play Store erkennt die installierten Apps nicht mehr und kann diese dementsprechend auch nicht aktualisieren.



Ein Betriebssystem-Update ist bei Android heute keine große Sache mehr, aber dennoch werden unter der Haube viele Dinge verbessert und es ändern sich deutlich mehr Dinge, als es der Endnutzer an der Oberfläche bemerken könnte. Mit dem Update auf Android 14 / OneUI 6.0 scheint es bei Samsung-Nutzern eine Änderung rund um die Kommunikation mit dem Play Store gegeben zu haben, anders lässt sich das folgende Problem kaum erklären, über das in diesen Tagen immer mehr Nutzer berichten:

Nach dem Update ist den ersten Nutzern aufgefallen, dass der Google Play Store keine Updates mehr herunterlädt und die installierten Apps entsprechend aktualisiert. Das kann mal vorkommen und meist hilft ein Neustart oder ein manuelles Anstoßen. Doch ein Blick in den Play Store unter dem Punkt „Apps verwalten“ zeigt, dass noch gar keine Apps installiert worden sind oder meldet sich direkt mit einer Fehlermeldung. Und damit ist dann auch klar, dass der Play Store die Apps gar nicht aktualisieren kann, wenn diese nicht erkannt werden.

Die Installation neuer Apps ist problemlos möglich, der aktuelle Bug betrifft also hauptsächlich die Apps, die sich bereits vorher auf dem Smartphone befunden haben. Weil auch ein Werksreset des Smartphones wohl nicht hilft (laut einigen Nutzern), hat es nicht unbedingt etwas mit dem Update-Prozess auf Android 14 zu tun, sondern mit der gesamten Initialisierung des Play Store.









Die üblichen Mittel helfen nicht

Die üblichen Methoden bei solchen Problemen haben wohl allesamt nicht zur vollständigen Besserung beigetragen: Smartphone neu starten, alle möglichen Caches löschen, Ausloggen und Einloggen oder gar das Zurücksetzen des gesamten Smartphones. Nach einem Neustart soll das Smartphone eines Nutzers plötzlich doch vier Apps aktualisiert haben, doch kurz darauf hat es wieder gestoppt und das Fehlerbild trat erneut auf.

Samsung verweist an Google

Der Google-Support schweigt bisher und der Samsung-Support soll laut Auskunft einiger Nutzer an den Google-Support verweisen. Nachvollziehbar, denn auch wenn das Ganze mutmaßlich durch das Samsung-Update ausgelöst wurde, so basiert es doch auf Googles Android 14 und das Problem tritt im Google Play Store auf, über den Samsung keine Kontrolle hat. Das Problem ist auf kurze Dauer sehr unschön, aber zu verschmerzen. Wenn es allerdings mehrere Wochen oder länger besteht, dann wird es schnell zur Sicherheitslücke, wenn sich wichtige Apps nicht aktualisieren können.

Wie weit das Problem verbreitet ist, lässt sich schwer sagen. Denn weil Updates mittlerweile recht versteckt im Hintergrund ausgeführt werden, werden sehr viele Nutzer das erst nach längerer Zeit bemerken. Schaut doch einfach mal bei euch nach, falls ihr ein frisch aktualisiertes Samsung-Smartphone besitzt.

