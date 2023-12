Android: Google bringt optimiertes Homescreen-Widget – das Sportwidget wird erweitert (Screenshots)

Google kümmert sich seit längerer Zeit wieder verstärkt um die Homescreen-Widgets und hat in den letzten zwei Jahren zahlreichen wichtigen Mini-Apps neue Oberflächen und Funktionen spendiert. Längst befindet man sich bei der Aktualisierung in der zweiten Reihe und bereitet nun einen Neustart des Sport-Widgets vor, das zukünftig über noch mehr Spiele informieren und den Überblick verbessern soll. Auf Screenshots ist es bereits zu sehen.



Vielen Fußballfans könnte das Google Sport-Widget bekannt sein, das sich als Einzelprodukt oder auch temporär für ein laufendes Spiel aus der Websuche heraus auf den Homescreen oder schwebend über alle Apps legen lässt. Dieses informiert nahezu Live über den Spielstand und verlinkt zu den wichtigsten Ereignissen. Jetzt bereitet man ein großes Update vor, das aus diesem Widget einen Container macht und mehrere Spiele und Mannschaften gleichzeitig zeigen kann.

An der Grunddarstellung hat sich nichts verändert und das Widget bezieht sich nach wie vor auf Mannschaftssportarten, bei denen zwei Teams gegeneinander antreten. Andere Sportarten wie etwa Formel 1 lassen sich mit einem solchen Widget nicht abbilden – obwohl Google stark in die Formel 1 investiert hat. Zu sehen ist das Wappen der Mannschaft, der aktuelle Spielstand, bei Livespielen die Spielminute oder bei anderen der geplante Start und die jeweilige Liga.

Das Widget lässt sich frei in der Größe verändern und passt die Inhalte entsprechend an.









In den Einstellungen zu dem Widget lassen sich die eigenen Mannschaften hinzufügen, sodass automatisch immer wieder neue Spiele in das Widget rücken. Basierend auf den Interessen und Suchanfragen können aber auch Mannschaften vorgeschlagen werden, wenn ihr dies aktiviert. Das soll derzeit noch nicht funktionieren und es bleibt abzuwarten, ob man die vorgeschlagenen Teams separat zeigt oder ebenfalls in der Standard-Auflistung unterbringt.

Das Widget scheint bis auf die fehlenden Vorschläge soweit fertig entwickelt zu sein und wartet somit nur noch auf die Freischaltung. Per Teardown und einigen internen Schaltern konnte es aktiviert und genutzt werden.

