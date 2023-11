Google Maps: Großes Update für die Listen-Funktion – gemeinsam bearbeiten, liken und kommentieren

Mit Google Maps lassen sich sehr leicht Listen erstellen, um gefundene Orte abzulegen, Sammlungen zu erstellen und diese bei Bedarf mit anderen Nutzern zu teilen. Letztes soll deutlich ausgebaut werden, denn jetzt hat man eine Reihe neuer Features angekündigt, mit denen die gemeinsame Listenbearbeitung möglich wird. Darin enthalten sind auch Social Media-Funktionen wie das Kommentieren und Emojis vergeben.



Wir haben euch vor einiger Zeit die Google Maps Listenfunktion vorgestellt, die bisher vor allem für die Eigennutzung konzipiert war, um gefundene Orte zu organisieren. Jetzt stützt man sich auf die Möglichkeit, die Listen mit anderen Nutzern zu teilen und zur Bearbeitung freizugeben. Dazu wird die gemeinsame Bearbeitung ermöglicht, bei der alle Nutzer Einträge hinzufügen oder darauf reagieren können. Listen können außerdem ein Emoji erhalten, das auf der Karte gezeigt wird, um alle eingetragenen Orte zu markieren.

Nutzer haben die Möglichkeit, die Einträge anderer Nutzer abzurufen, mit einem Emoji auf diese zu reagieren oder auch einen Kommentar abzugeben. Viel mehr soziale Komponente geht kaum noch und es fehlt eigentlich nur noch eine integrierte Chatfunktion, denn genau dieses Medium möchte man mit dem neuen Feature ersetzen. In der Ankündigung heißt es, „Um die Planung aus dem Gruppenchat herauszuholen und an einen hilfreichen Ort zu verlagern, gibt es neue Updates für die Listenfunktion in Google Maps“.

Das neue Feature wird, ebenso wie die neuen ÖPNV-Funktionen, im Laufe der nächsten Tage für alle Nutzer freigeschaltet.

[Google-Blog]