Wear OS: GMail-App startet für Smartwatches – E-Mails lassen sich jetzt am Display lesen und interagieren

Google baut die Smartwatch-Plattform Wear OS weiter aus und startet nun endlich eine App, die man schon vor Monaten angekündigt hat und eigentlich von Beginn an hätte anbieten sollen: GMail. Ab sofort lassen sich auch vollständige E-Mails auf dem Smartwatch-Display abrufen und mit diesen interagieren. Allerdings lassen sie sich noch nicht beantworten.



Es hat lange gedauert, aber jetzt ist die App endlich da: Google hat GMail für Wear OS fit gemacht und bietet es jetzt als eigenständige App für die Smartwatch-Plattform an. Während bisher nur Benachrichtigungen über eingehende E-Mails möglich waren, lassen sich jetzt auch ganze E-Mails am Smartwatch-Display abrufen. Es gibt die Auflistung im Posteingang und mit einem Tap öffnet sich die E-Mail-Konversation. Zusätzlich könnt ihr in Form von Archivieren, Löschen oder Favorisieren interagieren.

Das Beantworten von E-Mails auf dem Smartwatch-Display ist nicht möglich und würde sicherlich auch keinen Spaß machen. Dennoch ist das ein Feature, das man in Zukunft gerne noch nachreichen könnte. Um den Posteingang stets im Auge zu behalten, steht GMail nach der Installation auch als Komplikation bereit, die über neue E-Mails im Posteingang informiert. Ein Tap führt wieder in die App.

