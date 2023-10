Google Maps: Großes Update bringt Tempolimit, neues Design, Immersive Routenplanung & Lens-Orientierung

Das Team von Google Maps war sehr fleißig und hat gestern ein wirklich umfangreiches Update angekündigt, das die wichtigsten Bereiche der Kartenplattform bzw. dessen mobile Apps betrifft: Neben einer völlig neuen Oberfläche, der Einführung der Tempolimit-Anzeige und neuen Features für die Navigation gibt es auch noch eine visuell aufgewertete Routenplanung, eine Lens-unterstützte Orientierung und mehr.



Bei Google Maps wird nicht gekleckert, sondern geklotzt und anschließend mit einem großen Knall einen ganzen Schwung von Updates angekündigt. Gestern Nachmittag hatte das Maps-Team sehr viele Neuerungen im Gepäck, über die wir euch natürlich bereits zeitnah und zur besseren Übersicht in mehreren Artikeln informiert haben. Jetzt wird es Zeit, das Ganze noch einmal zusammenfassen, um den Überblick über das große Google Maps Herbst-Update zu behalten.

Neues Google Maps-Design

Die Google Maps-Oberfläche wird sich im Laufe der nächsten Wochen mit einem völlig veränderten Kartendesign präsentieren. Man verabschiedet sich von den bekannten Signature-Farben und setzt stattdessen auf eine eher pastellartige Farbgebung, die wohl eine verbesserte Übersicht bringen soll. Besonders deutlich wird das bei Wasserflächen, Grünflächen, aber auch Schnellstraßen, Autobahnen und ähnlichen Hauptstrecken.

Das Ganze ist sicherlich Geschmackssache und vielleicht werden wir nach ein paar Monaten das alte, viele Jahre lang genutzte Design, nicht mehr schön finden. Aber dennoch scheint die bisher einzigartige Google Maps-Oberfläche dadurch ein wenig austauschbarer zu sein.

Tempolimit in der Navigation

Man mag es kaum glauben, aber nach vielen Jahren des Wartens bringt Google Maps endlich eine Tempolimit-Anzeige in die Navigation. Diese stand schon mehrere Jahre in anderen Ländern bereit, wird aber erst jetzt auch in Deutschland, Österreich und einem Dutzend weitere Ländern im EU-Raum ausgerollt.

Immersive View in der Routenplanung

Die 3D-Ansicht von Google Maps Immersive View wird jetzt auch in der Routenplanung verwendet. Nutzer in mehreren Dutzend Ländern werden die Möglichkeit erhalten, eine festgelegte Route bereits vorab virtuell zu erkunden. Dabei wird die gesamte Route aus der Vogelperspektive abgefahren und zeigt mit beeindruckenden Aufnahmen ein mehr oder weniger realistisches Bild der Fahrstrecke.

Neue Ladestationen-Infos für Elektroautos

Fahrer von Elektroautos dürfen sich über neue Informationen zu Ladestationen freuen. Google Maps kann jetzt darüber informieren, wie hoch die Ladegeschwindigkeit bei einer Station ist, wann diese zuletzt von einem Maps-Nutzer verwendet wurde und ob diese zum eigenen Fahrzeug kompatibel ist.

Orientierung mit Google Lens

Das in Google Maps integrierte Live View wird zu Google Lens und soll den Nutzern dabei helfen, sich durch das Kamerabild in der näheren Umgebung zu orientieren.

Neue Suchfunktion durchsucht Bilder

Die Suchfunktion in Google Maps wird deutlich aufgewertet, denn diese soll nicht mehr nur Titel und Beschreibung sowie die Branche eines Ortes heranziehen, sondern auch die vielen Zusatzinformationen der Nutzer verwenden. So sollen alle Bilder, die von den Nutzern hochgeladen wurden, verwendet werden.

Wenn ihr jetzt in Google Maps nach bestimmten Dingen sucht, z. B. nach dem besten Ort für „Latte-Art mit Tieren“ oder „Kürbisfeld mit meinem Hund“, erhaltet ihr zuerst Ergebnisse mit Fotos von dem, wonach ihr sucht. Diese Ergebnisse basieren auf der Analyse von Milliarden von Fotos, die von der Google Maps-Community geteilt wurden – dank KI und fortschrittlichen Bilderkennungsmodellen.

