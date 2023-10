GMail: Großes Update für die Emoji-Auswahl wird jetzt ausgerollt – alle Emojis und Hautfarben verfügbar

Das Team von GMail hat offenbar die Emojis für sich entdeckt. Denn nachdem erst kürzlich die neuen Emoji-Reaktionen ausgerollt wurden, wird jetzt endlich die Integration der Bildchen in der Mail-Oberfläche aktualisiert. Mit dem jüngsten Update bringt man jetzt alle Emojis in den bekannten neun Kategorien und ermöglicht zusätzlich die Auswahl von Hautfarbe und Geschlecht.



Im E-Mail-Verkehr dürften Emojis eher zweitrangig sein und von den allermeisten Nutzern wohl nur sehr sparsam verwendet werden. Wohl auch aus diesem Grund hat das GMail-Team die Integration der Emojis niemals ernsthaft überarbeitet. Seit jeher gab es nur eine kleine Auswahl an Emojis in insgesamt fünf Kategorien, aber längst nicht den vollen Katalog der Bildchen. Das wird jetzt mit dem jüngsten Update geändert, sodass die Oberfläche alle bekannten Emojis umfasst.

Zusätzlich zur erweiterten Emoji-Palette hat man auch die Auswahl der Hautfarbe sowie von Geschlechtern integriert. Nutzer haben jetzt wie gewohnt die Möglichkeit, beides über ein integriertes Kontextmenü auszuwählen. Dabei orientiert man sich aber leider nicht am neuen Gboard-Umgang und ändert automatisch alle weiteren Emojis in die entsprechende Auswahl. Stattdessen wird die ausgewählte Farbe nur für einen Emoji gespeichert. Gerade mit Blick auf die kürzlich ausgerollten Emoji-Reaktionen war es überfällig, dass man auch an dieser Stelle die Emojis aktualisiert.

Die neue Oberfläche wird seit gestern ausgerollt und soll im Laufe der nächsten zwei Wochen bei allen Nutzern ankommen.

» Emoji Kitchen: So könnt ihr jetzt direkt im Browser neue Emojis erstellen und versenden – kostenloser Generator

» Gboard: Auswahl von Hautfarbe und Geschlecht für Emojis wird komfortabler – ein Tap ändert alle Bildchen

[Google Workspace]