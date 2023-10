Android: Smart Search durchsucht lokale Dateien mit Volltext – Files-Dateimanager erhält neues Feature

Der smarte Dateimanager Google Files bietet eine ganze Reihe von Funktionen und Möglichkeiten, um mit den auf dem Smartphone abgelegten Dateien umzugehen – dazu gehört natürlich auch eine Suchfunktion. Jetzt wird das neue Feature „Smart Search“ für die ersten Nutzer ausgerollt, mit dem die Suchfunktion deutlich nützlich werden dürfte. Denn dahinter verbirgt sich die Indexierung der Dateiinhalte.



Sowohl am Desktop als auch am Smartphone ist es üblich, dass die Suchfunktion nur nach Dateinamen und einigen wenigen weiteren Metadaten sucht, während die eigentlichen Dateiinhalte nicht für die Suche herangezogen werden. Google Files will das mit dem neuen Feature „Smart Search“ ändern, das auch den Inhalt der lokal abgelegten Dateien indexieren und durchsuchen soll. Dadurch wird die Suchfunktion deutlich mächtiger und kann bei einer sehr spezifischen Suche helfen.

Eine neue Option in den Einstellungen ermöglicht die Aktivierung dieser Funktion, die zuerst im Hintergrund einen Index aufbauen muss und somit nicht sofort nach der Aktivierung zur Verfügung steht. Indexiert werden nur Dokumente und Bilder, während alle anderen Dateien ohne sinnvollen Inhalt (etwa APKs) nicht durchsucht werden können. Unklar ist derzeit noch, ob es sich bei Bildern nur um OCR handelt, also das Erkennen von Text in Bildern, oder auch um eine dazugehörige Objekterkennung. Google Fotos bietet letztes schon seit längerer Zeit, allerdings nur für in der Cloud gespeicherte Bilder.

In den letzten Wochen konnte diese Funktion nur über einen Teardown freigeschaltet werden, doch in diesen Tagen taucht es bei immer mehr Nutzern der stabilen Version auf. Schaut einfach einmal, ob ihr es schon nutzen könnt.

[AndroidPolice]