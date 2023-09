25 Jahre Google: CEO Sundar Pichai veröffentlicht einen umfangreichen offenen Brief (deutsche Version)

Das Unternehmen Google feiert in diesen Tagen den 25. Geburtstag und auch bei uns im Blog blicken wir schon seit einigen Wochen unter dem Schlagwort 25 Jahre Google auf die wichtigsten Meilensteine zurück. Jetzt beginnt man auch mit dem offiziellen Teil, denn Google-CEO Sundar Pichai hat zum Start in den Happy Birthday-Monat eine Art offenen Brief an alle Nutzer, Mitarbeiter und Partner gerichtet.



Google hat viele Geburtstage und scheint diese auch zu den unterschiedlichsten Daten zelebrieren zu wollen. Denn offiziell war am Montag der 25. Geburtstag. Inoffiziell feiert man stets am 27. September, im Google Store wird am 12. September gefeiert und jetzt hat CEO Sundar Pichai am 5. September (US-Datum) einen längeren Text veröffentlicht, mit dem man offiziell in den Geburtstagsmonat starten will.

Im doch recht langen Text blickt Sundar Pichai auf die eigene Vergangenheit (und Kindheit) zurück, auf den Start von Google, auf die ersten Jahre, auf die großen Erfolge des letzten Vierteljahrhunderts, auf die kommenden Herausforderungen und auch Möglichkeiten. Es wird nicht überraschen, dass auch in diesem Brief die Künstliche Intelligenz mehrfach angesprochen wird. Interessant ist, dass man die Google Websuche nach wie vor nicht nur finanziell, sondern auch strategisch zum wichtigsten Produkt des Unternehmens zählt.

Schon jetzt blickt man auf die nächsten 25 Jahre und hofft, die großen Erfolge weiterhin beibehalten und viele neue Kapitel schreiben zu können. Ihr findet den offenen Brief direkt im Google-Blog. Hier folgt jetzt die automatische deutsche Übersetzung. Sollte Google im Laufe des Tages eine offizielle deutsche Version veröffentlichen, wird der Beitrag natürlich aktualisiert.

An alle Menschen auf der Welt, die unsere Produkte nutzen, unsere Mitarbeiter und unsere Partner:

In diesem Monat wird Google seinen 25. Geburtstag feiern. Es ist ein großes Privileg, dieses Jubiläum zu erreichen, ermöglicht durch die Menschen, die unsere Produkte nutzen und uns dazu herausfordern, weiterhin innovativ zu sein, die Hunderttausende von Googlern, die in der Vergangenheit und Gegenwart ihr Talent für den Aufbau dieser Produkte eingebracht haben, und unsere Partner, die genauso an unsere Mission glauben wie wir.

Es ist eine Zeit der Dankbarkeit und ein Moment zum Nachdenken.

Ich habe viel darüber nachgedacht, wie weit die Technologie in den letzten 25 Jahren gekommen ist und wie die Menschen sich daran angepasst haben. Vor Jahren, als ich in den USA studierte, hat mein Vater (der damals in Indien war) seine erste E-Mail-Adresse bekommen. Ich war wirklich aufgeregt darüber, eine schnellere (und billigere) Möglichkeit zu haben, mit ihm zu kommunizieren, also habe ich eine Nachricht geschickt.

Und dann habe ich gewartet … und gewartet. Es vergingen volle zwei Tage, bevor ich diese Antwort bekam:

„Lieber Herr Pichai, E-Mail erhalten. Alles ist in Ordnung.“

Verwirrt über die Verzögerung und die Formalität habe ich ihn angerufen, um herauszufinden, was passiert ist. Er erzählte mir, dass jemand bei der Arbeit seine E-Mail auf ihrem Bürocomputer öffnen, ausdrucken und sie dann zu ihm bringen musste. Mein Vater diktierte eine Antwort, die der Mann aufschrieb und schließlich tippte, um sie mir zurückzuschicken.

Schnell vorwärts bis vor ein paar Monaten: Ich war mit meinem Teenager-Sohn zusammen. Er sah etwas Interessantes, machte einige schnelle Fotos und teilte sie mit seinen Freunden. Dann tauschten sie ein paar Nachrichten aus, und alles schien schneller zu sein als die Zeit, die ich brauchte, um nur mein Handy herauszuholen.

Wie ich damals mit meinem Vater kommunizierte, verglichen mit der Art und Weise, wie mein Sohn heute kommuniziert, zeigt, wie sehr sich die Dinge über Generationen hinweg ändern können. Technologie, die wir Jahre brauchen, um uns anzupassen, ist für unsere Kinder selbstverständlich. Ideen, über die sich mein Vater als Science-Fiction wunderte – einen Anruf von Ihrer Uhr entgegenzunehmen oder Ihr Auto zu bitten, Ihr Lieblingslied zu spielen – lassen meine Kinder nur mit den Schultern zucken.

Diese Schulterzucken geben mir große Hoffnung für die Zukunft. Sie setzen eine hohe Messlatte dafür, was die nächste Generation bauen und erfinden wird… und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was auch ihre Kinder mit Achselzucken quittieren wird.

Eine wesentliche Wahrheit der Innovation ist, dass der Moment, in dem man die Grenzen einer Technologie verschiebt, sie bald von außergewöhnlich zu gewöhnlich wird. Deshalb hat Google unseren Erfolg nie als selbstverständlich angesehen.

Alles begann mit einer Suche

Larry und Sergey haben vor 25 Jahren unsere Mission niedergeschrieben: Die Weltinformation organisieren und allgemein zugänglich und nützlich machen. Sie hatten eine ehrgeizige Vision für eine neue Art von Suchmaschine, um den Menschen dabei zu helfen, den Sinn in den sich online bewegenden Informationswellen zu finden. Das von ihnen entwickelte Produkt, Google Search, hat Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt geholfen, Antworten auf ihre Fragen zu finden.

Eine Zeit lang gehörte auch ich zu den Menschen, die Google wie jeder andere Internetnutzer erlebten. Ich erinnere mich daran, wie beeindruckt ich von Googles Fähigkeit war, die besten Antworten auf die esoterischsten Fragen zu finden, von einem winzigen Detail auf der Kundendienstseite eines Ladens bis hin zu einer obskuren Fußballregel.

Die Fragen, die ich Google gestellt habe, haben sich im Laufe der Zeit verändert: „Wie repariert man einen tropfenden Wasserhahn?“ „Schnellste Route zum Stanford Hospital?“ „Möglichkeiten, ein weinendes Baby zu beruhigen?“ Und ungefähr im Frühjahr 2003: „Wie bestehe ich ein Vorstellungsgespräch bei Google?“ Und im Laufe der Zeit wurde Google viel besser darin, sie zu beantworten.

Es war inspirierend zu sehen, was die Menschen mit den Antworten auf ihre Fragen gemacht haben, sei es, Gesundheitsversorgung oder Trost in schwierigen Zeiten zu finden, neue Fähigkeiten zu erlernen, neue Karrierewege zu verfolgen oder neue Unternehmen zu gründen. Die Idee, dass ein Student in ländlichen Gebieten Indonesiens auf die gleichen Informationen zugreifen kann wie ein Professor an der Stanford University, war revolutionär und hat Leben und unsere Welt zum Besseren verändert. Sie hat den Zugang zur Bildung und zum Unternehmertum wie nichts anderes zuvor geöffnet.

Die Suche legte auch die Grundlagen dafür, dass Google wirtschaftlich über unsere eigenen Grenzen hinaus aktiv werden konnte. Unsere Werbeplattformen und -tools begannen mit einer ebenso einfachen Prämisse wie die Suche selbst: Unternehmen dabei zu helfen, Kunden zu erreichen, die bereits nach den von ihnen angebotenen Produkten und Dienstleistungen suchen. Besonders kleine Unternehmen fanden diese Plattform ansprechend, wie das Versandgeschäft, das als erstes Unternehmen registriert wurde und Hummer verkaufte. Und genauso wie die Suche selbst hatte die Möglichkeit für jedes Unternehmen, online Werbung zu schalten, einen wirklich transformierenden Einfluss und half Millionen von Unternehmen, Teil der digitalen Wirtschaft zu werden.

Ein Vierteljahrhundert voller Fragen

Die Suche ist immer noch der Kern unserer Mission, und sie ist immer noch unser größter Moonshot mit so viel mehr zu tun.

Natürlich ist Google heute mehr als nur eine Suchbox. Wir haben 15 Google-Produkte, die jeweils mehr als eine halbe Milliarde Menschen und Unternehmen bedienen, und sechs, die jeweils mehr als 2 Milliarden Benutzer haben.

Wie die meisten Google-Suchanfragen begannen auch all diese Produkte mit einer Frage. Bei Gmail lautete die Frage: Können wir jedem 1 GB Speicherplatz anbieten? Als Gmail 2004 startete, war diese Speichermenge mehr als 100-mal größer als das, was die meisten anderen kostenlosen Webmail-Dienste zu bieten hatten!

Dann, einige Jahre später, sahen wir eine Gelegenheit, Webbrowser dramatisch zu verbessern – und damit auch das Internet – für Menschen weltweit. Also fragten wir uns bei Chrome: Könnten wir einen Browser entwickeln, der das Internet mit Einfachheit, Geschwindigkeit und Sicherheit in den Mittelpunkt stellt? Kurz vor dem Start hatte ich meine eigene Frage: Werden die Menschen dies nutzen?

YouTube wagte zu fragen: Was, wenn wir jedem eine Möglichkeit geben, zu teilen, was sie wissen, mit der Welt? Und heute ist es eine leistungsstarke Plattform für das Lernen und Wissen.

Die Fragen hörten nicht auf, und wir haben unsere Produkte ständig verbessert und erweitert, um neue Antworten zu finden: Was, wenn Google Maps es den Menschen ermöglichte, jede Straße auf der Welt im Detail zu sehen? Was, wenn wir ein Übersetzungstool entwickeln, das es den Menschen ermöglicht, Informationen abzurufen und in mehreren Sprachen zu kommunizieren? Was, wenn Sie suchen und alle Ihre alten Fotos finden könnten, indem Sie einfach beschreiben, was Sie sehen möchten?

Wir haben uns auch gefragt, wie wir unsere Werkzeuge, Durchbrüche und Infrastruktur am besten mit anderen teilen können. Google wurde von Anfang an in der Cloud aufgebaut, obwohl wir unser Cloud-Geschäft erst 2008 gestartet haben. Heute ist Google Cloud eines der Top-Unternehmen in der Unternehmenswelt. Partner aus verschiedenen Branchen nutzen Google-Technologie, um den Kundensupport und die Effizienz der Lieferkette zu verbessern, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, neue Anwendungen zu entwickeln und mehr mit KI zu erledigen. Wie unsere Werbekunden vor ihnen arbeiten auch die Partner von Cloud besser, wachsen schneller und schaffen Arbeitsplätze, mit unserer Hilfe.

Natürlich endete nicht jede Frage, die wir gestellt haben, in einem Erfolg. Auf einer 25-jährigen Reise nimmt man ein paar Schläge, lernt die Lektionen und arbeitet daran, besser zu werden. Erinnern Sie sich an Google Wave?

Wir haben auch schwierige Fragen zu unserer Zukunft als Unternehmen gestellt. In den 2000er Jahren war die Frage, wie lange das Internet wirklich halten kann? In den 2010er Jahren fragten die Menschen, ob wir uns an die Ära des mobilen Computings anpassen könnten und ob die Suche „vorbei“ sei? Jedes Mal haben wir geantwortet, indem wir noch stärker zurückgekommen sind. Wir haben dies getan, geleitet von einer einzigen Ausrichtung auf unsere Mission, unserem Glauben an die Anwendung der tiefen Informatik, um das Leben der Menschen zu verbessern, und einer gesunden Missachtung des Unmöglichen.

Eine gesunde Missachtung des Unmöglichen

Diese gesunde Missachtung ist der Grund, warum wir Probleme angehen konnten, die andere nicht konnten – oder wollten. Da war zum Beispiel diese unmögliche Idee, einen leistungsstarken Computer in die Tasche jedes Menschen zu stecken, unabhängig von ihrem Einkommen oder ihrer Internetverbindung. Heute läuft Android auf 3 Milliarden Geräten auf der ganzen Welt, von den neuesten faltbaren Geräten bis hin zu Einsteiger-Telefonen. Es war der Kern unserer Bemühungen, das Internet für alle zugänglicher zu machen, und inspirierte andere transformative Produkte. Ebenso haben Chromebooks die Computernutzung für Schulen auf der ganzen Welt ermöglicht. Und Google Pixel bringt das Beste unserer neuesten Technologie – maschinelles Lernen, Spracherkennung, Transkriptionsfähigkeiten, Tensor-Chips und mehr – direkt in die Hände der Menschen.

Was uns zur KI bringt. Google investiert seit fast Anfang an in KI. Wir waren eine der ersten, die maschinelles Lernen in unseren Produkten einsetzten, angefangen in den frühen 2000er Jahren, für Rechtschreibkorrekturen, Verbesserung der Qualität von Anzeigen und Anzeige von Vorschlägen und Empfehlungen.

Dann, Anfang der 2010er Jahre, gab es echte Aufregung rund um tiefe neuronale Netze. 2012 sind einige von uns zu einer Demo in einem Besprechungsraum in der Nähe von Charlie’s, unserem Hauptcampus-Café, gegangen. Ich erinnere mich, wie ich staunend zusah, wie das Forschungsteam uns den Fortschritt zeigte, den sie bei der Bilderkennung gemacht hatten, angetrieben von Durchbrüchen in neuronalen Netzwerken. Das war der erste Moment, in dem ich dachte: Das wird wirklich alles verändern!

Ich hatte ein ähnliches Gefühl, als ich die bahnbrechende interdisziplinäre Forschung bei DeepMind sah, die sich auf das Verständnis der Natur der Intelligenz konzentrierte. Dieser Fortschritt beeinflusste meine Denkweise stark, als ich 2015 CEO wurde und ich dachte, dass Google sich in Richtung eines KI-Unternehmens bewegen sollte.

Es folgten weitere Fragen. Wie können wir diese neue Generation von Computern antreiben? Also haben wir Tensor Processing Units (TPUs) erfunden – die dramatische Leistungssteigerungen von 30X bis 80X für maschinelles Lernen im Vergleich zu anderer Hardware zu der Zeit brachten und den AlphaGo-Computer antrieben, der 2016 den Go-Weltmeister Lee Sedol besiegte. Zur gleichen Zeit veröffentlichten wir unser wegweisendes Transformer-Papier im Jahr 2017, das die neuronale Netzwerkarchitektur schuf, die heute die Grundlage für die meisten generativen KI-Modelle und große Sprachmodelle bildet.

Viele dieser technologischen Durchbrüche haben zu einigen unserer erstaunlichsten Produktinnovationen geführt. Die Suchergebnisse für komplexe Anfragen wurden durch große Sprachmodelle wie MUM und BERT erheblich verbessert. Wir haben völlig neue Möglichkeiten geschaffen, wie Menschen ausdrücken können, wonach sie suchen, sei es durch Sprache, Bilder oder sogar das Stellen von Fragen zu dem, was sie mit Multisearch sehen. Jetzt hilft uns generative KI dabei, unsere Kernprodukte auf spannende Weise neu zu denken – von unserer neuen Search Generative Experience (SGE) bis hin zu „Help Me Write“ in Gmail. Und früher in diesem Jahr haben wir Bard eingeführt, ein frühes Experiment, das es Menschen ermöglicht, mit generativer KI zusammenzuarbeiten.

Meine Lieblingsmomente sind die, in denen ich sehe, wie unsere Produkte einen Unterschied im Leben der Menschen machen: sei es ein beschäftigter Elternteil, der ein Foto seiner Bastelschublade macht und Bard verwendet, um ein Projekt für einen verregneten Tag für seine Kinder zu inspirieren; ein Reisender, der Lens verwendet, um einen Fahrplan in einem fremden Land zu übersetzen; oder, noch bedeutsamer, eine Familie, die die Stimme eines Mannes mit ALS hören kann, dank unserer Forschung zur Spracherkennung und -synthese.

Die Gestaltung von Produkten, die den Menschen im großen Maßstab helfen, ist sowohl ein Privileg als auch eine Verantwortung. Die Menschen haben ihre eigenen Fragen: Können wir diesen neuen Technologien vertrauen? Wir denken sorgfältig darüber nach, wie man von Anfang an verantwortungsbewusste Technologie entwickelt, sei es, sicherzustellen, dass die Informationen aller geschützt und sicher sind, oder die Menschen vor böswilligen Akteuren im Internet zu schützen.

Dies beinhaltet auch die Beteiligung an wichtigen Debatten darüber, wie diese Technologien unsere Gesellschaft formen werden, und dann gemeinsam Antworten zu finden. KI ist ein wichtiger Teil davon. So aufgeregt wir auch über das Potenzial von KI sind, den Menschen und der Gesellschaft zu nutzen, verstehen wir, dass KI wie jede frühe Technologie Komplexitäten und Risiken birgt. Unsere Entwicklung und Nutzung von KI muss diese Risiken angehen und dazu beitragen, die Technologie verantwortungsbewusst zu entwickeln. Die KI-Prinzipien, die wir 2018 eingeführt haben, sind ein wichtiger Teil davon. Diese Prinzipien werfen Fragen auf wie: Wird es den Menschen nützen und der Gesellschaft zugutekommen oder könnte es in irgendeiner Weise schädlich sein? Sie gestalten auch unsere Produktentwicklung und KI-Anwendungen und führen uns bei der Lösung aufkommender Probleme. Zum Beispiel haben wir erst letzte Woche SynthID eingeführt, ein Werkzeug zum Wasserzeichnen und Identifizieren von KI-generierten Bildern, was bei einer wichtigen Frage zur Transparenz hilft. Wir werden weiterhin mit Experten und der Gemeinschaft zusammenarbeiten, um zu lernen und uns zu verbessern.

Ausblick

Wenn wir nach vorne schauen, denke ich über das Engagement aus unserem ursprünglichen Gründerbrief von 2004 nach: „Dienste zu entwickeln, die das Leben von so vielen Menschen wie möglich verbessern – Dinge zu tun, die zählen.“

Mit KI haben wir die Möglichkeit, Dinge zu tun, die im noch größeren Maßstab zählen.

Wir fangen gerade erst an zu sehen, wozu die nächste Welle der Technologie in der Lage ist und wie schnell sie sich verbessern kann. Bereits eine Million Menschen verwenden generative KI in Google Workspace, um zu schreiben und zu erstellen. Die Hochwasservorhersage deckt jetzt Orte ab, an denen über 460 Millionen Menschen leben. Eine Million Forscher haben die AlphaFold-Datenbank verwendet, die 200 Millionen Vorhersagen von Proteinstrukturen umfasst, um Fortschritte bei der Reduzierung von Plastikverschmutzung, der Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen, der Bekämpfung von Malaria und mehr zu unterstützen. Und wir haben gezeigt, wie KI der Luftfahrtindustrie helfen kann, Kondensstreifen von Flugzeugen zu reduzieren, ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den Klimawandel.

Dennoch steht noch viel mehr bevor. Im Laufe der Zeit wird KI der größte technologische Wandel sein, den wir in unserem Leben erleben werden. Er ist größer als der Übergang von Desktop-Computing zu Mobilgeräten und möglicherweise größer als das Internet selbst. Es ist eine grundlegende Neuausrichtung der Technologie und ein unglaublicher Beschleuniger menschlicher Kreativität.

Die KI für alle nützlicher zu machen und sie verantwortungsvoll einzusetzen, ist der wichtigste Weg, wie wir unsere Mission für die nächsten 10 Jahre und darüber hinaus erfüllen werden.

Und nun wird uns die KI und anderen ermöglichen, Fragen wie diese zu stellen:

Wie könnte jeder Schüler Zugang zu einem persönlichen Tutor in jeder Sprache und zu jedem Thema haben?

Wie könnten wir Unternehmern helfen, neue Formen sauberer Energie zu entwickeln?

Welche Werkzeuge könnten wir erfinden, um Menschen bei der Gestaltung und Schaffung neuer Produkte zu unterstützen und neue Unternehmen zu gründen?

Wie können Bereiche wie Transport oder Landwirtschaft neu gedacht werden?

Wie könnten wir Gemeinden dabei helfen, Naturkatastrophen vorherzusagen und sich darauf vorzubereiten?

Wenn diese neuen Grenzen in Sicht kommen, haben wir eine erneute Einladung, mutig und verantwortungsbewusst zu handeln, um das Leben so vieler Menschen wie möglich zu verbessern, und diese großen Fragen weiter zu stellen.

Unsere Suche nach Antworten wird in den nächsten 25 Jahren außergewöhnlichen technologischen Fortschritt vorantreiben.

Und im Jahr 2048, wenn irgendwo auf der Welt ein Teenager auf all das schaut, was wir mit KI aufgebaut haben und mit den Schultern zuckt, werden wir wissen, dass wir erfolgreich waren. Und dann werden wir uns wieder an die Arbeit machen.

Danke für erstaunliche 25 Jahre,

Sundar Pichai