Android 14: Wann kommt der finale Release für die Pixel-Smartphones? OnePlus startet ab 25. September

Google wird irgendwann im Laufe der nächsten Tage die finale Version von Android 14 vorstellen und hoffentlich direkt im Anschluss auf alle aktuellen Pixel-Smartphones ausrollen. Ein offizielles Zeitfenster gibt es wie üblich nicht, doch jetzt hat ausgerechnet OnePlus zumindest eine Deadline gesetzt. Spätestens Ende September sollte Google die eigenen Smartphones versorgt haben.



Es ist der erste September und somit wird Google das neue Betriebssystem Android 14 in diesem Jahr in einem späteren Monat veröffentlichen als den Vorgänger – denn Android 13 wurde bereits Mitte August veröffentlicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass man Android 14 am kommenden Dienstag parallel zum großen Pixel-Update veröffentlichen und auch ausrollen wird. Aber die Hand dafür in das Feuer legen würde ich trotz aller gefühlten Gewissheit nicht. Umso interessanter ist jetzt eine OnePlus-Ankündigung.

Der Smartphone-Hersteller OnePlus will die eigenen Smartphones ab dem 25. September mit OxygenOS 14 versorgen, das auf Android 14 basieren wird. An diesem Tag in etwa mehr als drei Wochen sollen die ersten Smartphones aus eigenem Hause mit Android 14 versorgt werden und es ist sehr unwahrscheinlich, dass OnePlus damit den Anfang machen wird. Damit können wir mit sehr hoher Gewissheit sagen, dass die Pixel-Smartphones das Update auf Android 14 noch vor dem 25. September erhalten werden.

Welche Smartphones OnePlus mit dem Update auf Android 14 versorgen will und welche schon ab dem ersten Tag mit in das Update aufgenommen werden, hat man übrigens nicht verraten. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch eine lange Liste aller Smartphones und Tablets gezeigt, die das Update auf Android 14 erhalten sollten.

