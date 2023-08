YouTube Shorts: Google deaktiviert alle externen Links in der Videobeschreibung und den Kommentaren

Google hat in den letzten Monaten viele Schritte unternommen, um die Kurzvideoplattform YouTube Shorts weit zu verbreiten und konnte große Erfolge erzielen. Doch mit steigender Verbreitung kommen auch Spammer und Scammer auf die Plattform, denen man nun Einhalt gebieten muss. Als recht überraschenden Schritt hat man jetzt angekündigt, externe Links innerhalb der Kurzvideos und deren Beschreibung zu deaktivieren.



Laut YouTube erfreuen sich die Kurzvideos von YouTube Shorts sehr großer Beliebtheit, was aber vielleicht nicht nur an der TikTok-Zielgruppe liegt, sondern auch an der recht agressiven Vermarktung innerhalb der Videoplattform. Diese Reichweite bringt es mit sich, dass auch Spammer und Scammer die Plattform für sich entdeckt haben, sodass man jetzt recht kurzfristig Änderungen einführen muss:

Änderungen bei YouTube-Verknüpfungen

Ab dem 31. August 2023 können Links in YouTube Shorts-Kommentaren und Shorts-Beschreibungen nicht mehr angeklickt werden. Auf diese Weise sollen Spam und Betrugsversuche reduziert werden. Diese Änderung wird schrittweise eingeführt.

Schon ab Ende des Monats wird es nicht mehr möglich sein, die veröffentlichten Verlinkungen in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren anzuklicken. Man wird Links nicht verbieten oder herausfiltern, aber deren Aufruf deutlich erschweren. Die Nutzer müssen sie erst markieren und dann kopieren oder gezielt aufrufen. Allein dieser minimale Mehraufwand kann große Nutzermassen davon abhalten, einen solchen Link aufzurufen. Andere wiederum könnten sich den Link genauer ansehen und vielleicht schon verdächtiges entdecken.

Manche Creator wird die Deaktivierung der Links in der Beschreibung sicherlich nicht erfreuen, aber es scheint wohl notwendig zu sein.

