Google hat in den letzten eineinhalb Jahren viele Apps auf das Material You-Design umgestellt, hat diese Umstellung aber nach wie vor nicht für das gesamte Ökosystem abgeschlossen. Jetzt bringt man das Update für eine neue Oberfläche in das Konto-Menü, das in vielen Google-Produkten im Web zu sehen ist und den schnellen Kontowechsel sowie die Verwaltung des aktuellen Accounts ermöglicht.



In sehr vielen Google-Apps, die im Browser genutzt werden, findet sich in der Ecke rechts oben das eigene Profilbild. Ein Klick fördert ein Overlay zutage, in dem die Informationen zum eigenen Profil gezeigt werden, das eine Verknüpfung zur Kontoverwaltung erhält und auch den schnellen Wechsel zwischen den Konten ermöglicht. Jetzt spendiert man diesem Menü ein Update, das ein an Material You angelehntes Design erhält und außerdem die Struktur ein wenig umbaut.

Links seht ihr die alte Variante und rechts die neue. Es wird deutlich, dass man den visuellen Fokus jetzt stärker auf das aktuell genutzte Konto legt. Das Profilbild findet sich in der Mitte und der Nutzer wird jetzt zusätzlich mit „Hi“ begrüßt. Nur ein kleines Detail, das aber sicherlich Wirkung haben wird. Die verknüpften Google-Konten finden sich in einem separaten Bereich, der optional eingeklappt und somit versteckt werden kann.

Die neue Oberfläche wird in diesen Tagen verteilt und sollte schon bald bei allen Nutzern angekommen sein.

