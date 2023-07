Google Health: KI-ChatBot für Ärzte und Mediziner ist schon im Einsatz – Testlauf in erster Klinik (Video)

Google arbeitet an der schnellen Verbreitung der KI-ChatBots, wobei man mit Bard schon recht gut aufgestellt ist. Aber auch in anderen Bereichen sollen die ChatBots etabliert werden, wobei man schon vor zwei Monaten den für den Medizin-Bereich konzipierten „Med-PaLM 2“ vorgestellt hat. Wie jetzt bekannt wurde, ist dieser ChatBot in mindestens einer Klinik schon seit mehreren Monaten im Einsatz.



KI-ChatBots können nicht nur Hausaufgaben lösen, Fragen umfangreich beantworten oder kleine Programmieraufgaben übernehmen, sondern sehr vieles mehr. Google hat mit „Med-PaLM 2“ auf der Google I/O einen speziell auf den Medizin-Bereich ausgerichteten ChatBot gezeigt, der Ärzte, Mediziner und Mitarbeiter in deren gesamten Umfeld unterstützen soll. Dabei sollen aber nicht normale Nutzer den virtuellen Arzt befragen, sondern man richtet sich an Ärzte, die sich Unterstützung von der Künstlichen Intelligenz holen können.

Google sieht den Einsatzbereich zuerst in Regionen, wo es um die Ärzte-Versorgung nicht ganz so gut steht. Schon vor längerer Zeit wurde bekannt, dass die KI proaktiv Patientendaten auswerten und entsprechende Schritte vorschlagen soll. Genau das soll schon seit einigen Monaten in einem Krankenhaus der Mayo Clinic Research zum Einsatz kommen, ohne dass man das offiziell angekündigt hätte. Es heißt, dass Google keinen Zugriff auf die Daten hat und die Med-PaLM 2 KI alle Daten verschlüsselt speichert und verwaltet.

[The Verge]