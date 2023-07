Android XR: Rückschlag für die Mixed Reality-Plattform? Samsung verschiebt Headset wohl um mehrere Monate

Nach unzähligen Versuchen zahlreicher Hersteller sollen die Mixed Reality-Headsets in absehbarer Zeit endlich den großen Durchbruch erzielen und sich etablieren – vielleicht angeschoben durch die Apple Vision Pro. Google dürfte den nächsten Anlauf gemeinsam mit Samsung wagen, muss nun aber einen Rückschlag hinnehmen. Wie jetzt bekannt wurde, soll Samsung das eigene Headset um mindestens sechs Monate verschieben.



In wenigen Tagen lädt Samsung zum nächsten Unpacked-Event und eigentlich hätten wir erwartet, dass man parallel zu den neuen Foldables auch einen Ausblick auf das kommende Mixed Reality-Headset mit Android XR geben wird. Doch daraus könnte nichts werden, denn die Südkoreaner sollen das Headset als Reaktion auf Apples Vorstellung verschoben haben. Es scheint so, dass das geplante Produkt nicht unbedingt mit Apples Vision Pro konkurrieren könnte, sodass man noch einmal nachlegen will.

Ursprünglich wurde der Produktionsstart für Januar 2024 und der Verkaufsstart somit im Laufe des Frühjahrs 2024 erwartet – ähnlich zum Apple-Produkt. Weil gerade erst Google das eigene Pixel Glass-Projekt gestoppt hat und mit Android XR wohl zu Beginn voll auf Samsung setzt, ist das auch ein Rückschlag für Googles Ambitionen. Gut möglich, dass die Verschiebung nicht nur von Samsungs Hardware-Abteilung ausgeht, sondern vielleicht auch von Googles Android XR-Team, das mit Apples Vorstellungen mithalten will.

Es ist daher anzunehmen, dass wir in diesem Jahr nicht mehr viel von Android XR und Samsungs geplantem Headset sehen und hören werden. Denn wenn man eiligst zum Reißbrett zurückkehrt, kann man nicht viel präsentieren.

[9to5Google]