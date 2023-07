Google Chromecast: Update für die Google TV-Dongles wird ausgerollt – verbesserte Performance & April-Patch

Die Streaming-Dongles Google Chromecast werden nicht ganz so häufig mit Updates versorgt und noch seltener gibt es neue Funktionen, die ein System-Update erfordern. Aber jetzt ist es mal wieder soweit, denn in diesen Tagen beginnt der Rollout des Juli-Update für die beiden Dongles Chromecast 4K und Chromecast HD. Dieses hat eine Reihe von Bugfixes, eine verbesserte Performance und erneut den April-Sicherheitspatch im Gepäck.



In diesen Tagen bekommen Nutzer des Chromecast 4K mit Google TV sowie des Chromecast HD mit Google TV nach knapp zweieinhalb Monaten mal wieder ein Update angeboten, das mit etwa 59 MB deutlich kleiner ist als in den letzten Update-Runden mit 140 bis 160 Megabyte. Im offiziellen Changelog für die Version STTE.230319.008.H1 sind nur zwei Verbesserungen aufgeführt, die darin enthalten sein sollen. Einmal ist es der Android-Sicherheitspatch für April und zum anderen die Standardformulierung für Bugfixes und Performance-Verbesserungen.

Android security patch level has been updated to April 2023

Other bug fixes and performance improvements

Das sind die Verbesserungen

Das Android-Sicherheitsupdate für Juli ist selbsterklärend, während der zweite Punkt nicht näher erklärt wird. Von Bugfixes und Performance-Verbesserungen ist immer wieder die Rede, sodass man mit dieser Standardformulierung nicht all zu viel erwarten sollte. Dass es nur den April-Patch und nicht den Mai-, Juni- oder Juli-Patch gibtm ist ein wenig enttäuschend. Aber dazu muss man wissen, dass es im April das Januar-Update und im Mai das April-Update gab.

Mit diesem Update wird der Chromecast der ersten Generation offiziell nicht mehr unterstützt, denn dieser erhält kein Update und ist nach zehn Jahren nun in puncto Support am End of Life angekommen.

