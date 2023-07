Google Chat: Neue Formatierungsmöglichkeit kommt – Links mit Titeln statt voller URL versehen (Video)

Der sowohl im privaten Bereich als auch im Business-Umfeld verfügbare Messenger Google Chat hat erst vor wenigen Wochen ein großes Update erhalten und jetzt steht die nächste Verbesserung vor der Tür: Nutzer haben sehr bald sowohl in der Webversion als auch unter Android die Möglichkeit, versendete Hyperlinks zu formatieren. Statt der vollen URL lässt sich alternativ ein Text versenden.



Wer eine URL per Messenger versenden möchte, kopiert diese normalerweise in das Eingabefeld, schickt es ab und die Software sorgt dafür, dass sich dieser sowohl beim Empfänger als auch beim Absender anklicken lässt. In Google Chat läuft es ähnlich, doch in diesem Kommunikations-Tool gibt es sichtbare Formatierungsmöglichkeiten, die mit dem nächsten Update endlich auch die Link-Formatierungen kennen. Dadurch lassen sich beliebige Textstellen mit einem Link versehen.

Der Ablauf ist schnell erklärt: Zuerst wird der vollständige Text geschrieben, dann die gewünschte klickbare Textstelle ausgewählt und anschließend der Link eingefügt. Nach dem Versenden ist es ein typischer Link, wie man es von Webseiten kennt. Eigentlich keine große Sache, aber in einem Messenger eher die Ausnahme als die Regel. Das Update wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und soll im Laufe der nächsten 13 Tage bei allen ankommen.

