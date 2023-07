Eunice Newton Foote: Interaktives Google-Doodle zum 204. Geburtstag der Entdeckerin des Treibhauseffekts

Am heutigen 17. Juli hätte die US-amerikanische Forscherin Eunice Newton Foote bereits ihren 204. Geburtstag gefeiert und wird anlässlich dessen von Google mit einem sehr schönen interaktiven Doodle geehrt. Eunice Newton Foote gehört zu den Wissenschaftlerinnen, deren Erkenntnisse erst weit nach ihrem Tod anerkannt wurden. Sie gilt als Entdeckerin des Treibhauseffekts, der eine wichtige Rolle beim Klimawandel spielt.



Das heutige Google-Doodle für Eunice Newton Foote zeigt die Forscherin und Erfinderin am Schreibtisch bei einer ihrer Arbeiten. Zusätzlich sehen wir zwei Thermometer, die auf ihre Erkenntnisse rund um den Treibhauseffekt hindeuten, um den es heute hauptsächlich im Doodle geht. Sie hat entdeckt, dass sich CO2 und Wasserdampf deutlich schneller erhitzt und langsamer abkühlt als Umgebungsluft, wodurch in der Erd-Atmosphäre der Treibhauseffekt einsetzen kann, durch den es auf der Erde immer wärmer wird. Viel einfacher lässt sich kaum erklären, warum wir CO2 einsparen müssen.

Neben Eunice Newton Foote und dem Thermometer zeigt sich der Google-Schriftzug in recht abstrakter Form, gefüllt mit einigen chemischen Verbindungen, die ebenfalls auf ihre Arbeit hindeuten. Eine kleine Animation weist uns darauf hin, dass sich das Doodle anklicken lässt und sich eine Slideshow starten lässt. In dieser wird das Leben von Eunice Newton Foote sowie ihrer wichtigsten Entdeckung noch einmal überraschend einfach behandelt. Allein schon die Slideshow ist sehenswert und könnte so manchem erstmalig diese Themen rund um den Klimawandel erklären.

Eunice Newton Foote selbst hat die enorme Bedeutung ihrer Entdeckung sicherlich verstanden, aber diese nicht mehr miterleben können. Denn tatsächlich wurde ihre Arbeit mehr als 100 Jahre lang ignoriert und ihre Entdeckung einem anderen Wissenschaftler zugeschrieben. Tatsächlich zeigte sich erst Anfang der 2000er Jahre, dass sie diese Entdeckung gemacht hat. Im Folgenden findet ihr die einzelnen Slides aus dem heutigen animierten Doodle.

Automatisch übersetzte Beschreibung des Google-Doodles

Die heutige Diashow Doodle feiert den 204. Geburtstag der amerikanischen Wissenschaftlerin und Frauenrechtsaktivistin Eunice Newton Foote. Foote war der erste Mensch, der den Treibhauseffekt und seine Rolle bei der Erwärmung des Erdklimas entdeckte . Klicken Sie sich durch das heutige Doodle, um den Prozess von Footes wissenschaftlicher Entdeckung zu erkunden!

Foote wurde an diesem Tag im Jahr 1819 in Connecticut geboren. Sie besuchte das Troy Female Seminary, eine Schule, die Schüler dazu ermutigte, naturwissenschaftliche Vorlesungen zu besuchen und an Chemielaboren teilzunehmen. Während die Wissenschaft für Foote zu einer lebenslangen Leidenschaft wurde, widmete sie sich auch der Kampagne für Frauenrechte. Im Jahr 1848 nahm Foote an der ersten Frauenrechtskonvention in Seneca Falls teil. Sie war die fünfte Unterzeichnerin der „Declaration of Sentiments“ – eines Dokuments, das die Gleichberechtigung von Frauen im sozialen und rechtlichen Status forderte.

Zu dieser Zeit wurden Frauen aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft weitgehend gemieden. Unbeeindruckt führte Foote auf eigene Faust Experimente durch. Nachdem sie Quecksilberthermometer in Glaszylinder platziert hatte, stellte sie fest, dass der Zylinder mit Kohlendioxid den stärksten Erwärmungseffekt in der Sonne erfuhr. Foote war schließlich der erste Wissenschaftler, der den Zusammenhang zwischen steigenden Kohlendioxidwerten und der Erwärmung der Atmosphäre herstellte.

Nachdem Foote ihre Ergebnisse veröffentlicht hatte, veröffentlichte sie ihre zweite Studie über atmosphärische statische Elektrizität in der Zeitschrift Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. Dies waren die ersten beiden Physikstudien, die von einer Frau in den USA veröffentlicht wurden. Um 1856 stellte ein männlicher Wissenschaftler seine Arbeit auf der Jahrestagung der American Association for the Advancement of Science vor. Diese Diskussionen führten zu weiteren Experimenten, die den sogenannten Treibhauseffekt aufdeckten: Wenn Gase wie Kohlendioxid die Wärme der Sonne einfangen, steigt die Temperatur der Erdatmosphäre allmählich an.

Heute treiben Wissenschaftler auf der ganzen Welt dank der von Foote gelegten Grundlagen die Klimawissenschaft voran.

Alles Gute zum Geburtstag, Eunice Newton Foote!