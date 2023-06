Google Maps 3D startet in Deutschland: So könnt ihr es nutzen, diese Orte sind verfügbar und Immersive-Routen

Vor einigen Monaten ist auf Googles Kartenplattform die ‚Immersive View‘-Ansicht gestartet, die in ersten Regionen den Startschuss für Google Maps 3D gegeben hat. Recht überraschend hat man in dieser Woche den Start für die ersten deutschen Sehenswürdigkeiten und deren unmittelbarer Umgebung angekündigt. Wir zeigen euch, wo ihr diese 3D-Ansichten findet, welche Attraktionen bereits digitalisiert wurden und was noch folgt.



Google Maps macht in Deutschland derzeit große Schritte, denn neben dem kürzlich verkündeten Comeback von Streetview startet man nun auch die ersten Immersive View-Ansichten in großen deutschen Städten. Diese Ansichten umfassen zuerst Wahrzeichen, die vom Maps-Team mithilfe zahlreicher Bildquellen zu 3D-Modellen zusammengefügt wurden und im Detail betrachtet werden können. Wir haben euch schon vor einigen Monaten gezeigt, wie ihr diese Video-Ansichten öffnen könnt. Und jetzt starten sie in echtem 3D ohne vorgerendertes Video.

Man hat mehr als zwei Dutzend Sehenswürdigkeiten digitalisiert und bietet diese direkt in der Google Maps-App unter Android und iOS zur Ansicht an. Diese stehen als 3D-Modell bereit, das sich ähnlich wie bei Google Earth frei betrachten und bewegen lässt. Dazu gehört nicht nur das jeweilige Wahrzeichen der Stadt, sondern auch die unmittelbare Umgebung, wobei diese aber bisher noch nicht den gleichen Detailgrad hat, wie man das auf dem obigen Renderbild von London erwarten würde.

So nutzt ihr Google Maps Immersive View

Öffnet einfach die Google Maps-App am Smartphone, sucht eines der unten aufgelisteten Wahrzeichen und euch sollte in der Auflistung der Bilder die Immersive View-Ansicht angeboten werden. Im Video unten könnt ihr das sehen. Weil das einiges an Ladezeit benötigt, zeigt Google Maps zuerst ein vorab gerendertes 30-Sekunden-Video, das nach dem vollständigen Laden unterbrochen wird und euch den Zugriff auf das echte 3D-Modell gibt.









Diese Sehenswürdigkeiten sind jetzt enthalten:

Berlin: Brandenburger Tor, Reichstag, Berliner Fernsehturm, Berliner Dom, Pergamonmuseum, Siegessäule

Schlösser Brühl Frankfurt/Main: Kaiserdom St. Bartholomäus, Alte Oper, Eiserner Steg, Museum MMK für Moderne Kunst, Historisches Museum Frankfurt

Kaiserdom St. Bartholomäus, Alte Oper, Eiserner Steg, Museum MMK für Moderne Kunst, Historisches Museum Frankfurt Köln: Kölner Dom, Schokoladenmuseum Köln, Museum Ludwig, Groß St. Martin, Museum Schnütgen

Kölner Dom, Schokoladenmuseum Köln, Museum Ludwig, Groß St. Martin, Museum Schnütgen München: Marienplatz, Schloss Nymphenburg, Residenz München, Hofbräuhaus München, Neues Rathaus, Frauenkirche, Olympiapark, St. Peter, BMW Museum, Rathaus-Glockenspiel

Marienplatz, Schloss Nymphenburg, Residenz München, Hofbräuhaus München, Neues Rathaus, Frauenkirche, Olympiapark, St. Peter, BMW Museum, Rathaus-Glockenspiel Potsdam: Schloss Sanssouci

Sucht einfach in der Google Maps App danach und tippt auf das erste Video, um virtuell über dem Gebäude zu schweben und interessante Orte in der Nähe zu finden. Mit dem Zeitschieberegler könnt ihr sehen, welches Wetter zu verschiedenen Tageszeiten zu erwarten ist und wie voll es sein wird, damit ihr vorausplanen könnt. Und wo wir entsprechende Daten zur Verfügung haben, könnt ihr einen Blick in das Innere von Restaurants und Cafés werfen, um zu entscheiden, ob ihr reservieren möchtet – dank einer fortschrittlichen KI-Technik namens Neural Radiance Fields (NeRF), die von uns entwickelt wurde.

Aber nicht nur in Deutschland gibt es diese Ansichten, sondern auch in mittlerweile mehr als 500 weiteren Stellen rund um die Welt. Zum Teil gilt das für das gesamte Stadtgebiet, zum Teil aber auch nur für einzelne Wahrzeichen. Neu dabei sind seit dieser Woche Amsterdam, Florenz, Dublin und Venedig. Es ist zu erwarten, dass auch deutsche Städte im Laufe der nächsten Monate oder vielleicht auch erst nächstes Jahr enthalten sein werden. Denn mit den aktuellen Streetview-Aufnahmen schafft man sich die mediale Datenbasis für diese Aufnahmen.









Google Maps Immersive Routen kommen

Kürzlich hat man Immersive View für Routen angekündigt und will dieses schon bald auch für erste europäische Städte einführen, wobei man für Deutschland das Beispiel Berlin genannt hat. Mit dieser Ansicht lässt sich eine geplante Route vorab virtuell „abfliegen“ und somit erkunden, so wie ihr das im obigen Video sehen könnt.

Immersive View nutzt maschinelles Sehen und KI, um Milliarden von Street View- und Luftbildern zu einem umfassenden digitalen Modell der Welt zusammenzufügen. Mit dieser Technologie seht ihr viele Informationen, die ihr über eure Route benötigt, auf einen Blick. Wenn ihr eine Wegbeschreibung abruft, seht ihr eine mehrdimensionale Vorschau, die euch Radwege, Bürgersteige, Kreuzungen und Parkplätze entlang eurer Route zeigt. Mit dem Zeitschieberegler seht ihr Informationen über die Luftqualität und wie sich die Witterungsbedingungen auf eurer Route im Laufe des Tages verändern, so dass ihr euch mit einer Jacke oder Sonnencreme vorbereiten könnt. Und unabhängig davon, welchen Modus ihr wählt, simulieren KI und historische Verkehrstrends, wie viele Autos zu einer bestimmten Zeit auf der Straße sein könnten. Denn eine Route an einem ruhigen Nachmittag kann im Vergleich zur Hauptverkehrszeit ganz anders aussehen. Wir werden in den kommenden Monaten mit der Einführung von Immersive View für Routen in Amsterdam, Berlin, Dublin, Florenz, Las Vegas, London, Los Angeles, New York, Miami, Paris, Seattle, San Francisco, San Jose, Tokio und Venedig beginnen.

