Formel 1 Livestream: Sky überträgt das Spanien-Rennen heute kostenlos für alle Nutzer bei YouTube

Es ist Sonntag im Frühling und damit ist der Nachmittag für Freunde des Motorsports für die Formel 1 reserviert. Heute macht der Formel 1-Zirkus zum siebten Rennen der Saison bei bestem Wetter in Barcelona, Spanien Halt. Erstmals in diesem Jahr wird das Rennen nicht nur im TV übertragen, sondern auch vollkommen kostenlos im YouTube Livestream bei Sky Deutschland.



Die Formel 1 startet an diesem Wochenende in das siebte von 22 Saison-Rennen und befindet sich somit in der ersten Hochphase. Einige Teams bringen für dieses Rennen größere Updates und es wird somit für einige die Stunde der Wahrheit, ob das Jahr gut laufen wird oder man sich vielleicht schon auf das Jahr 2024 konzentrieren sollte. Weil die Rennen in Deutschland in diesem Jahr nicht mehr frei empfangbar sind, muss der Exklusivpartner Sky einige WM-Läufe kostenlos zeigen. Und weil sich kein Free TV-Partner gefunden hat, hat man sich für YouTube entschieden.

Video folgt in Kürze…

Sky Deutschland zeigt das Rennen heute vollkommen kostenlos im Livestream, wozu man sich nach eigenen Angaben recht spontan entschieden hat. Zuvor wollte man das Rennen in Imola (Italien) vor zwei Wochen streamen, doch das ist bekanntlich aufgrund der Wetterkatastrophe ausgefallen. Mit der Übertragung auf YouTube dürfte man in Deutschland an diesem Wochenende deutlich mehr Zuseher erreichen als bisher und vielleicht ist das auch ein Konzept für die Zukunft, falls man das Rennen auf YouTube monetarisieren kann.

Google ist übrigens nach wie vor ein prominenter Sponsor des McLaren-Teams.

