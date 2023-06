Android 14: Google bringt neuen Mauszeiger / Cursor – Design wird schlanker und auffälliger (Screenshots)

Das Betriebssystem Android ist noch längst nicht final auf dem Desktop angekommen, drängt aber durch zahlreiche Konzepte und Anläufe einiger Unternehmen immer mehr in diese Richtung. Auch Google gehört mittlerweile zu den Antreibern und bringt mit Android 14 offenbar ein neues Cursor-Design, das sich trotz gleicher Farbgebung recht deutlich von der bisher genutzten Variante unterscheidet.



Mauszeiger sind ein fester Bestandteil jedes Desktop-Betriebssystems, können aber auch unter Android zum Einsatz kommen, sobald eine externe Maus oder ein Trackpad angeschlossen ist. Das dürfte nicht so häufig vorkommen, aber das soll sich durch die Desktop-Versuche einiger Hersteller schon bald ändern. Google hat immer wieder Anpassungen an Android für große Displays vorgenommen und mit Android 14 wird man auch den Mauszeiger bzw. Cursor austauschen.

Auf dem linken Bild seht ihr die bisher verwendete Variante in typischer Windows-Manier. Das spitze Dreieck mit dem Klickpunkt sowie darunter die Verlängerung, um den Zeiger sichtbarer zu gestalten. In der neuen Variante (rechts) seht ihr, dass Google ab Android 14 auf dieses Anhängsel verzichtet. Stattdessen wird das zeigende Dreieck vergrößert und erinnert weniger an einen Pfeil, sondern eher an einen Papierflieger. Die Sichtbarkeit sollte darunter nicht leiden und dennoch wird weniger Platz benötigt.

Ich denke, dass diese Variante für Android recht gut geeignet ist, denn Interaktionsflächen sind unter Android normalerweise recht groß – Touch-freundlich – sodass eine exakt gezielte Zeigerspitze nicht unbedingt notwendig ist. Ob der Cursor sich an die Material You-Farbe anpasst oder diese in irgendeiner Form beachtet, ist nicht bekannt.

[AndroidPolice]