Google Websuche: Neue Drag & Drop-Funktion im Test – soll wohl Ergebnisse noch schneller filtern (Video)

Die Google Websuche verändert sich immer wieder und steht vor allem in den nächsten Monaten aufgrund der Integration der KI-Funktionen vor einem größeren Umbruch. Aber auch in puncto Usability zeigt sich nun eine interessante Neuerung, mit der die Recherche innerhalb der Suchergebnisse verbessert werden soll. Bilder und auch Textinhalte lassen sich in einem Testlauf per Drag & Drop in das Suchfeld ziehen.



Google experimentiert schon seit längerer Zeit damit, das Verfeinern der Suchergebnisse intuitiver zu gestalten, damit die Nutzer durch die Filterfunktionen noch relevantere Ergebnisse erhalten. Jetzt wird mit einigen wenigen Nutzer eine Drag & Drop-Funktion getestet, die nicht unbedingt intuitiv zu bedienen ist, aber sehr schnell zu Ergebnissen führen dürfte. Einzelne Inhalte aus der Websuche lassen sich festhalten, nach oben in die Suchleiste ziehen und dann wohl als Suchfilter verwenden.

Leider funktioniert das Ganze nur bis zum Ablegen, aber nicht vollständig bis zum Aufruf der weiteren Ergebnisse. Daher lässt sich schwer sagen, ob eine neue Suche gestartet wird oder die aktuelle auf Basis des ausgewählten Elements gefiltert wird. Letztes wäre vielleicht die logischere Variante und würde es ermöglichen, schnell nach ähnlichen Ergebnissen innerhalb der meist sehr langen Ergebnislisten zu suchen. Ob und wann das für alle Nutzer ausgerollt wird, steht in den Sternen.

