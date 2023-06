Aktion bei Amazon: Drei Monate Audible gratis – jetzt sichern und 90 Tage kostenlos Hörbücher streamen

Wer gerne im Amazon-Netzwerk unterwegs und auch der Streamingplattform Audible nicht abgeneigt ist, kann in diesen Tagen von einer starken Aktion profitieren. Zusätzlich zum bekannten Probe-Abo hat man zur Verkürzung der Wartezeit auf den Prime Day eine Aktion gestartet, die die Nutzer durch den Sommer bringen soll: Ihr bekommt drei Monate Audible gratis und somit Zugriff auf Millionen Hörbücher und Podcasts.



Amazon sucht wieder neue Abonnenten für Audible und bietet jetzt eine starke Aktion, die man in der beginnenden Sommerzeit vielleicht mitnehmen kann: Nur wenige Tage bekommt ihr bei Nutzung dieses Links ganze drei Monate Audible gratis. Als Bedingung gibt man an, dass in den letzten Monaten kein aktives Audible-Abo bestanden haben darf und dass ihr Prime-Mitglied sein solltet. Letztes scheint eine Voraussetzung zu sein, der Zeitraum seit dem letzten Abo hingegen ist nicht bekannt.

Wie üblich bei diesen Aktionen gilt, dass ihr das Abo abschließen und bei Vorab-Nichtgefallen direkt wieder kündigen könnt. Die drei Gratis-Monate laufen dennoch weiter und ihr könnt das Kündigen nicht vergessen. Seid ihr doch interessiert, kann das Abo natürlich jederzeit verlängert werden.

Schaut einfach einmal nach, ob ihr für die Aktion zugelassend seid. Wenn ihr es nicht mehr so genau wisst, dann könnt ihr es schnell herausfinden: Klickt einfach mal auf den Link und schaut, ob ihr es nutzen könnt oder nicht.

» Drei Monate Audible gratis

» Vier Monate Amazon Music Unlimited gratis

