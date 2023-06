GMail: Neue Funktion für Massen-Mails kommt – Empfänger und Daten aus Google Sheets importieren

Wer die Plattform GMail im Business-Umfeld nutzt, kommt schnell mit Serien-Mails in Kontakt, die lange Zeit vor allem ein Thema am Desktop gewesen sind. Jetzt legt Google nach und hat angekündigt, dass Workspace-Nutzer die Möglichkeit erhalten, sowohl Empfänger als auch Namen und weitere Datenfelder dynamischen aus einer Google Sheets-Tabelle zu importieren. Damit wird Mail Merge deutlich erweitert.



GMail unterstützt im Workspace Business-Bereich schon seit einiger Zeit die Mail-Merge-Funktionen, mit denen sich Serien-Mails verfassen und Empfänger dennoch namentlich ansprechen lassen. Dazu kommen Tags wie @vorname, @nachname und ähnliche Dinge zum Einsatz, die aus dem Adressbuch ausgelesen werden. Das ist praktisch, in der Verwaltung aber vielleicht nicht so einfach. Jetzt hat man angekündigt, dass sich das Ganze in eine Google Tabelle auslagern lässt.

GMail-Nutzer können eine Sheets-Tabelle als Empfänger auswählen, in denen die benötigten Daten strukturiert enthalten sind. Zuerst der Mail-Empfänger und in weiteren Spalten die zusätzlichen Datenfelder, die innerhalb von GMail angesprochen werden können. Damit lassen sich selbst innerhalb von GMail nun Newsletter-Systeme oder ähnliche Dinge etablieren oder Kontaktlisten dynamisch pflegen. Allerdings nur auf 1500 Empfänger begrenzt und je nach Workspace-Paket auch nur für internen Versand.

Der Rollout soll innerhalb der nächsten 15 Tage abgeschlossen werden und kommt in folgenden Paketen an: Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus customers and Nonprofits

» Google Meet: Neues Schwebemenü für Hintergründe und Reframe-Funktion für Workspace-Nutzer (Video)

[Google Workspace]