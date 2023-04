Google Maps 3D: So könnt ihr die neue Immersive View-Darstellung vielleicht nutzen – Einstieg am Smartphone

Vor wenigen Wochen hat Google endlich den Startschuss für Google Maps 3D gegeben, das unter der offiziellen Bezeichnung ‚Immersive View‘ bereits mehrfach angekündigt wurde und nun für die ersten Metropolen zur Verfügung steht. Doch viele Nutzer dürften sich fragen, wie sie überhaupt in diesen Modus wechseln und die Gebiete in 3D erleben können. Wir zeigen euch den Einstiegspunkt. Spoiler: Eure Chancen stehen derzeit eher schlecht.



Mit Immersive View ist kürzlich die Zukunft von Google Maps gestartet, die vor allem auf eine bildgewaltige Darstellung setzt, die man eher in Videospielen und nicht in einer Kartenplattform erwarten würde. Die Bilder sind beeindruckend und orientieren sich an den bekannten Darstellungen aus Google Earth oder auch der 3D-Darstellung von Google Maps im Browser und am Smartphone. Der große Unterschied liegt vor allem in den realistischen Darstellungen von Gebäuden und Texturen, die aus einem Mix aus Satellitenbildern und Streetview-Aufnahmen entstehen.

Wir haben euch bereits viele Bilder von Immersive View gezeigt und immer wieder taucht die Frage auf, wie man eigentlich selbst in diesen Modus wechseln kann, der von Google schon vor knapp einem Jahr angekündigt und mehrfach offiziell gestartet wurde. Die Antwort darauf ist leider ernüchternd: Vermutlich könnt ihr es noch gar nicht. Zwar hat man diesen Modus von Anfang an auf nur wenige Metropolregionen beschränkt, aber von einer Nutzereinschränkung war nie etwas zu hören – aber es gibt sie.

Das Google Maps-Team sprach immer wieder davon, dass der Modus ausgerollt wird, aber auch mehrere Wochen nach dem offiziellen Startschuss zeigt sich, dass die Nutzerbasis mehr als überschaubar ist. Es ist unklar, ob nur Nutzer in den verfügbaren Regionen diesen Modus nutzen können, obwohl diese es zum Entdecken ihres eigenen Wohnorts ja eigentlich am wenigsten gebrauchen würden. Wenn ihr euer Glück versuchen möchtet, befolgt die folgenden kurzen Schritte.









So könnt ihr in Google Maps Immersive View einsteigen

Öffnet die aktuelle Google Maps-App am Smartphone, sowohl Android als auch iOS

Sucht nach einer der unterstützten Metropol-Regionen: London, Los Angeles, San Francisco, New York oder Tokio)

Schiebt die Infokarte nach oben und haltet Aussicht nach einer animierten Vorschau. Diese sollte direkt als erster Eintrag in den Bildern zur Region zu finden sein

Ist die animierte Vorschau vorhanden, tippt darauf und es sollte sich der Modus öffnen, so wie es auf obigen Screenshots ersichtlich ist

Solltet ihr Glück gehabt haben, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Doch selbst nach intensiver Suche im Web findet man nicht viel mehr als ein paar offizielle Aufnahmen und sehr wenige echte Screenshots, sodass der Rollout meiner Einschätzung nach sehr sehr langsam verläuft.

Wer sich einen Eindruck verschaffen möchte, sucht einfach mal nach weltberühmten Sehenswürdigkeiten und befolgt dieselben Schritte. Denn die vorgerenderten Einzelanimationen sollten für alle Nutzer bereitstehen. Sucht beispielsweise nach dem Kölner Dom, Brandenburger Tor, Eiffelturm, Big Ben, Freiheitsstatue und ähnlichen Sehenswürdigkeiten. Das funktioniert übrigens auch in der Desktopversion. Mehr Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

