Android: Google Play Synchronisierung kommt – gleicht neu installierte Apps zwischen mehreren Geräten ab

Viele Android-Nutzer dürften mehr als nur ein Gerät mit diesem Betriebssystem besitzen und in den meisten Fällen wohl den Google Play Store zum Bezug neuer Apps nutzen. Jetzt wird offenbar eine neue Sync-Funktion ausgerollt, die es Nutzern ermöglicht, die Liste installierter Apps zwischen mehreren Geräten zu synchronisieren. Das hat allerdings einige Einschränkungen und arbeitet längst nicht so, wie es die Bezeichnung erwarten lassen würde.



Google bietet unter Android seit vielen Jahren starke Funktionen zur Synchronisierung, die nicht nur innerhalb der einzelnen Apps arbeitet, sondern auch auf System-Ebene. Dazu gehört auch ein Backup sowie die Wiederherstellung von Einstellungen, installierten Apps, des Anrufverlauf und ähnlichen Dingen. Das funktioniert recht zuverlässig, arbeitet den gesamten Prozess aber für die Wiederherstellung nur ein einziges Mal ab.

Jetzt taucht bei immer mehr Nutzern eine neue Synchronisierungs-Funktion im Google Play Store auf. Diese ermöglicht es, alle auf dem aktuell genutzten Smartphone installierten Apps automatisch auch auf anderen ausgewählten Geräten zu installieren, die mit demselben Google-Konto eingeloggt sind. Bisher gibt es ähnliche Funktionen für Wear OS oder Tablets, aber eine Synchronisierung mit anderen Smartphones ist neu und wurde bisher nicht angeboten.

Auf den unten eingebundenen Screenshots von Twitter könnt ihr diesen neuen Bereich sowie die Einstellungen sehen. Diese finden sich direkt im Bereich zur Verwaltung der installierten Apps des Google Play Store. Darin sind alle Geräte aufgelistet, auf denen das Google-Konto eingeloggt ist. Smartphones, Tablets und auch andere Geräte, bei denen eine App-Synchronisierung möglich ist. Gilt natürlich nur für kompatible Apps.









Klingt nach einer starken Funktion, die auch recht begeistert aufgenommen wird. Es ist zwar noch im Testlauf, aber schon jetzt sind die Schwächen zu erkennen, die dieses Feature in der aktuellen Umsetzung hat: Die Synchronisierung funktioniert nur in eine Richtung und ist somit eher ein einseitiger Abgleich als eine echte Synchronisierung zwischen zwei Geräten. Die zweite Schwäche ist, dass das nur für neu installierte Apps gilt. Also für alle, die ab dem Zeitpunkt der Aktivierung installiert werden.

Es ist wohl auch so, dass nur die App-Liste synchronisiert wird und nicht die App selbst. Das bedeutet, dass App-Updates nicht synchronisiert werden und auch App-Einstellungen nicht synchronisiert werden. Ihr könnt also nicht erwarten, tatsächlich dieselbe App auf beiden Geräten nutzen zu können. Es ist nur die gleiche, nicht die selbe. Dennoch schon mal ein starkes Feature, das vor allem die Nutzer freut, die mit zwei oder mehr Smartphones unterwegs sind.

» Google Play Store Aktion: Diese 67 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis