Android: Samsung bringt schon bald OneUI 5.1 auf die Galaxy-Smartphones – Testlauf auf Galaxy S22 entdeckt

Samsung hat sich in den letzten Jahren an die Spitze des Smartphone-Markts gearbeitet, wenn es um das Thema Android-Updates geht. Man liefert das als OneUI betitelte und auf der jeweils neuesten Android-Version basierende System recht schnell und zuverlässig aus. Jetzt ist man schon wieder bei der nächsten Version, denn bereits mit dem bevorstehenden Start des Galaxy S23 soll das neue OneUI 5.1 veröffentlicht werden, das jetzt in freier Wildbahn entdeckt wurde.



Auch heute noch kommen manche Smartphone-Hersteller kaum mit Googles Android-Updates hinterher und haben den Rollout zum Teil noch nicht einmal gestartet, wenn Google schon die nächste Preview veröffentlicht. Samsung macht darin mittlerweile einen sehr guten Job und dürfte noch weiter an Tempo zulegen: Gefühlt gerade eben erst wurde OneUI 5 veröffentlicht, da will man schon mit OneUI 5.1 nachlegen – früher als in den vergangenen Jahren. Die erwartete bevorstehende Ankündigung des Galaxy S23 macht wohl Druck. Beides basiert auf Android 13.

Samsung dürfte damit auch in diesem Jahr Zwischenversionen auf dem Weg zu OneUI 6 veröffentlichen, das dann auf Android 14 basieren wird. Details sind kaum bekannt, aber es ist gut möglich, dass Googles kürzlich veröffentlichter Feature Drop-Release ein Indikator dafür ist, an welchen Stellen auch Samsung nachlegen wird. Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass es die Zwischenversion auf alle Galaxy-Geräte schaffen wird, sondern nur die Flaggschiff-Geräte, aber dafür müssen wir die offizielle Ankündigung abwarten. Getestet wird es derzeit auf allen Geräten der Galaxy S22-Serie.

