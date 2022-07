Viele Google-Produkte haben in den letzten zwei bis drei Jahren ein neues Logo erhalten, das den immer gleichen Prinzipien folgt und dafür sorgt, dass sich die App-Icons sehr ähnlich sehen. Der Google Play Store selbst war bisher eine Ausnahme, doch jetzt erhält auch diese App ein neues Logo, das trotz mehrerer Änderungen auf den ersten Blick kaum auffällt. Auf den ersten Blick scheint es nicht vorteilhaft.



Googles Designer müssen das Rad nicht immer neu erfinden, sondern beschränken sich in den letzten Jahren darauf, bestehende Konzepte anzupassen – das gilt jetzt auch für das Logo des Google Play Store. An einer Stelle in der Play Store App sowie in der Google Pay-App ist jetzt ein neues Logo aufgetaucht, das für alle Nutzer sichtbar ist und somit als offizielles neues Logo verstanden werden kann. An anderen Stelle taucht es noch nicht auf, sodass es möglicherweise einige Tage zu früh freigeschaltet wurde.

Das neue Logo liegt derzeit nur in den kleinen Versionen (rechts auf dem Screenshot) vor, ist aber dennoch ausreichend zu erkennen: Die Farben wurden recht deutlich abgedunkelt und nähern sich damit den üblichen Google-Farben. Denn ausgerechnet der Play Store hat bisher eine andere Palette verwendet als alle anderen Apps. Auch das Zentrum, in dem alle vier Farben zusammentreffen, wurde nach links verschoben, sodass das bisher dominierende blaue Feld schrumpft und der gelbe Bereiche mehr Platz erhält.

Vermutlich wird es noch einige Tage dauern, bis das neue Logo bei allen Nutzern auftaucht. Weil das Google Play Store Logo an sehr vielen Stellen außerhalb der Google-Produkte verwendet wird (praktisch überall, wo Apps beworben werden) und auch physikalisch in Form von Gutscheinkarten an jeder Supermarktkasse zu finden ist, wird es wohl noch Monate dauern, bis das alte Logo vollständig abgelöst wird.

