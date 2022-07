Amazon Prime Day 2022: Erste smarte Aktionen sind da – Echo Smart Speaker, Displays & Abos stark reduziert

In wenigen Tagen beginnt der Amazon Prime Day 2022 und wirft schon jetzt seine Schatten voraus: Der Onlinehändler hat die ersten smarten Produkte reduziert und auch die starken Aktionen rund um die Abo-Plattformen laufen nur noch für wenige Tage weiter. Schon jetzt könnt ihr einige Amazon Echo Smart Speaker und Smart Displays deutlich reduziert erhalten. Solltet ihr nicht verpassen, bevor die Kontingente erschöpft sind.



Der Amazon Prime Day beginnt erst am 12. Juli, aber Amazon fährt schon seit mehreren Tagen die Countdown-Angebote auf viele Produkte und natürlich auch die Abo-Plattformen. Zusätzlich hat man jetzt auch die ersten Echo Smart Speaker und Smart Display reduziert, die ihr in den unten eingebundenen Auflistung finden könnt. Vielleicht ist was für euch dabei und vergesst auch nicht die Abo-Aktionen:

