Noto Emoji: Google veröffentlicht neue Emoji-Schriftart für den flexiblen Einsatz & Comeback der Blobs

Google hat offenbar wieder die Emojis für sich entdeckt: Erst kürzlich wurde die Emoji-Revolution in Android verkündet und nun hat man eine neue Emoji-Schriftart angekündigt, die in Zukunft noch sehr interessant werden könnte: Mit Noto Emoji bringt man eine vollständig einfarbige Emoji-Schriftart, die durch ihre einfache Darstellung und den Anpassungsmöglichkeiten sehr vielseitig einsetzbar sind.



Die Emoji-Darstellungen sind im Laufe der Jahre immer aufwendiger geworden. Was mit einfachen „Smileys“ begonnen hat, sind heute Hunderte oder je nach Variante Tausende von kleinen Kunstwerken, deren Umfang immer weiter wächst. Das führt aber auch dazu, dass sie nicht unbedingt zum Text passen wollen und die zum Teil plattformübergreifend unterschiedlichen Bedeutungen werden wohl immer ein Problem bleiben. In puncto benötigter Ressourcen sind moderne Emojis ebenfalls nicht mehr ganz so schlank. Zwar in der modernen Welt zu vernachlässigen, aber Einsparung ist Einsparung.

Google hat jetzt die neuen Noto Emojis vorgestellt, für die man die bekannten Emojis deutlich vereinfacht hat. So sehr, dass sie als Schriftart durchgehen und mit nur zwei Farben bzw. einer Farbe (wenn man den Hintergrund außer Acht lässt) dargestellt werden können. Das hat überraschend gut funktioniert, ohne dass man auf zu viele Details verzichten musste. Die Emojis sind weiterhin gut erkennbar und passen nun noch besser zur Textdarstellung.

Aber die neuen Emojis ermöglichen es dadurch auch, vollständig in ihrer Farbe angepasst zu werden. Auf den folgenden Bildern sowie in der unten eingebundenen Animation könnt ihr sehen, wie das Ergebnis dieses Projekts aussieht. Die Noto Emojis stehen ab sofort frei bei Google Fonts zur Verfügung und können beliebig verwendet werden.









Wie ihr sehen könnt, feiern die von Google vor vielen Jahren beerdigten Blobs für diese Emoji-Schriftart ihr Comeback. Diese kamen tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder für solche Zwecke zum Einsatz und manchmal wird man die damalige Entscheidung wohl auch bereuen. Gut, dass sie jetzt wieder da sind 🙂

[Google Developers Blog]