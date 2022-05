Google Play Store: Völlig neues Design wird jetzt endlich ausgerollt – eine moderne Browseroberfläche (Galerie)

Googles Designer waren in den vergangenen Monaten sehr fleißig und rollen jetzt nach und nach neue Oberflächen für einige Desktop-Produkte aus. Nach dem neuen Google News-Design wird jetzt auch die neue Web-Oberfläche des Google Play Store breiter verteilt. Das dringend benötigte Redesign für die Webversion ist schon im vergangenen Jahr aufgetaucht und wird nun langsam international ausgerollt.



Der Google Play Store richtet sich hauptsächlich an Smartphone-Nutzer, lässt sich aber auch auf einigen anderen Plattformen nutzen und verfügt seit vielen Jahren über eine Browser-Oberfläche. Diese wurde das letzte Mal bei Einführung des Material Designs angefasst und besteht seitdem ohne jegliche Änderungen und mit ihrem damals schon altbackenen Design. Das wird sich in Kürze ändern, denn die bereits im Herbst letzten Jahres erstmals aufgetauchte neue Oberfläche zeigt sich in diesen Tagen bei immer mehr Nutzern rund um die Welt.

Die neue Browseroberfläche des Google Play Store orientiert sich stark an der Smartphone-Oberfläche, die dort einfach nur etwas aufgepumpt und um die eine oder andere zusätzliche Seitenleiste erweitert wurde. Die auffälligste Neuerung ist die Verschiebung der Navigation vom linken Rand an den Beginn der Seite. Die Farbcodes der einzelnen Bereiche sind Geschichte und der Wechsel geschieht vollständig über die Top-Navigation. Unterbereiche und Filter finden sich in der Reihe darunter. Einige Verknüpfungen sind nun im Account-Menü zu finden.

Die zweite auffällige Neuerung ist, dass man auf große Bilder setzt, auf Bewegtbilder und auch selbstabspielende Videos. Vorbei ist die Zeit des Gitternetzes mit den kleinen Icons. Das Netz bleibt zwar weiterhin bestehen, ist aber weniger ausgeprägt und setzt auf größere Vorschaubilder. Schaut euch einfach einmal die folgende Galerie an.

















Der neue Google Play Store sollte sich jetzt im Rollout befinden und damit das Design-Update der zweiten Riege der Google-Apps fortsetzen. Zwar hat der Play Store im Web keine so große Bedeutung wie am Smartphone, obwohl dieser als Fernbedienung fungieren kann, aber das zuvor genutzte Design wollte mittlerweile überhaupt nicht mehr zum Rest der Apps und auch nicht zur Smartphone-Version des Google Play Store passen.

