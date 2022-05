Google Fotos: So könnt ihr die Personenerkennung optimieren – Gesichter benennen, gruppieren & ausblenden

Die Fotoplattform Google Fotos kann seit vielen Jahren mit einer starken Suchfunktion aufwarten, die den Nutzern ganz ohne vorherige Sortierung umfangreiche Möglichkeiten zum Durchforsten der Fotodatenbank gibt. Diese basiert unter anderem auf der Gesichtserkennung bzw. der Erkennung der abgebildeten Personen. Damit das zuverlässig funktioniert, kann etwas manuelle Unterstützung nicht schaden.



Mit der Google Fotos-Suchfunktion könnt ihr nicht nur nach Objekten, Landschaften oder Metadaten suchen, sondern diese können auch die abgebildeten Personen umfassen. Doch während Objekte oder Gebäude automatisch von Google Fotos eingestuft und betitelt werden können, ist das bei Personen bzw. deren Gesichtern natürlich nicht möglich. Also benötigt es etwas Starthilfe, die ihr einmalig geben und immer wieder zur Pflege der Datenbank hereinschauen solltet.

Hier fassen wir alle Tipps zusammen, die in den vergangenen Wochen sehr ausführlich beschrieben wurden.

Personen benennen

Google Fotos kann die Gesichter aller abgebildeten Personen erkennen und auch einander zuordnen, aber es bleiben dennoch nur namenlose Abbildungen, die ihr so natürlich kaum verwenden könnt. Also solltet ihr sie benennen, um die korrekt auf Fotos darzustellen, in den Suchvorschlägen zu sehen und auch in der Suchfunktion nutzen zu können. Klickt dafür einfach einmal auf ein solches Gesicht, bis ihr in der Übersicht aller Bilder seid. Dort könnt ihr am oberen Rand, im Titelbereich, dieser Person einen beliebigen Namen geben.

» Google Fotos: So lassen sich Personen benennen









Personen gruppieren

Die Gesichtserkennung arbeitet sehr gut, aber nicht perfekt. Manchmal werden identische Personen als zwei oder mehr verschiedene identifiziert und die Bilder entsprechend danach eingeordnet. Doch Google Fotos ist dennoch schlau genug, diesen möglichen Algorithmus-Irrtum zu erkennen und fragt euch, ob ihr die Personen zusammenfassen möchtet. Dafür gibt es einen Assistenten, der immer wieder neue Gesichter bereithält und euch dabei helfen möchte, Ordnung zu halten.

Klickt dazu einfach in den Suchvorschlägen auf die Auflistung aller erkannten Personen und öffnet diese Übersicht. Gibt es erkannte Duplikate, könnt ihr sie von dort direkt zusammenführen oder, falls sich die Algorithmen doch geirrt haben, einzeln belassen.

» Google Fotos: So lassen sich Personen gruppieren

Personen ausblenden

Die Gesichtserkennung erkennt jedes Gesicht, selbst wenn es nur im Hintergrund oder gar verschwommen ist. Dadurch können immer wieder Personen auftauchen, die ihr gar nicht kennt. Vielleicht aber auch Personen, die vor längerer Zeit gewollt auf Bildern aufgetaucht sind und heute aus diversen Gründen nicht mehr dort aufgeführt werden sollen. Ihr habt die Möglichkeit, diese Gesichter bzw. Personen einfach auszublenden, ohne die Ursprungsfotos löschen zu müssen. Dazu müsst ihr einfach nur auf den Link „Gesichter ausblenden“ über der Leiste klicken und schon könnt ihr dort den Filter anwenden.

» Google Fotos: So lassen sich einzelne Personen ausblenden