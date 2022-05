Aktionen im Google Store: Eintausch-Rabatte auf Pixel 6; Chromecast, Smart Home-Bundles & Stadia günstiger

Im Google Store werden in den nächsten Monaten viele neue Produkte einziehen, die allesamt um die Gunst der Pixel-Nutzer werben – allen voran natürlich die Smartphones. In diesen Tagen gibt es starke Aktionen, mit denen man die aktuellen Generationen der Pixel-Smartphones, des Chromecast und auch der Smart Home-Geräte günstiger erhalten kann. So könnt ihr beim Kauf eines Pixel 6 im Tausch gegen ein anderes Smartphone bis zu 700 Euro Rabatt erhalten.



Im deutschen Google Store gibt es starke Aktionen, die vor allem für Pixel 6-interessierte sehr interessant sind. Vielleicht haben die Smartphones durch Pixel 6a und Pixel 7 ein wenig an Attraktivität verloren, aber es sind noch immer sehr gute Geräte, bei deren Kauf ihr einiges sparen könnt. Schaut einfach in die folgende Liste der aktuellen Aktionen. Neu hinzugekommen ist außerdem das Paket bestehende auf Chromecast und Nest Hub 2 für nur 99,99 Euro.

Die aktuellen Aktionen im deutschen Google Store:

Hab bis zum 31.05 die Möglichkeit bis zu 700 € zurückzuerhalten, wenn du dein iPhone beim Kauf eines Google Pixel in Zahlung gibst.*

Hab bis zum 31.05 die Möglichkeit bis zu 350 € zurückzuerhalten, wenn du dein altes Samsung Smartphone beim Kauf eines neuen Google Pixel in Zahlung gibst.*

Hab bis zum 31.05 die Möglichkeit bis zu 300 € zurückzuerhalten, wenn du dein altes Google Pixel beim Kauf eines neuen Google Pixel in Zahlung gibst.*

Sparen sie 39 Euro beim Kauf eines Chromecast und Nest Hub 2

39 € Rabatt beim Kauf von 3 Nest Protect-Geräten

Jetzt im Angebot: Spielen und streamen mit dem Google TV-Set. Spare 39 Euro.

Jetzt im Angebot: Spielen und streamen mit dem Google TV-Set und Adapter. Spare 49 Euro.

Jetzt im Angebot: Das Set „Haustür-Überwachung“. Spare 30 Euro.

Jetzt im Angebot: Das Set „Überwachung für den Außenbereich“. Spare 70 Euro.

Jetzt im Angebot: Das Set „Überwachung für den Außenbereich“ mit Türklingel. Spare 70 Euro.

Jetzt sparen: Das Set „Überwachung für den Außenbereich“ im Angebot mit einer zusätzlichen Nest Cam. Spare 70 Euro.

Jetzt sparen: Das Set „Haustür“ im Angebot mit zwei Nest Cams. Spare 90 Euro.

