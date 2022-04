Pixel Watch: Neue Fotos von Googles Smartwatch – Leaker veröffentlicht Maße und weitere Details (Galerie)

Nach mehreren Monaten mit nur sehr wenigen Details gibt es jetzt eine Flut an Informationen rund um Googles erste Pixel Watch, die sich endlich auch auf mutmaßlich echten Fotos zeigt. Kürzlich wurde ein Prototyp der Smartwatch „gefunden“ und nachdem der neue Besitzer einige Bilder veröffentlicht hat, folgen nun einige weitere Fotos sowie zusätzliche Informationen zum begehrten Stück Hardware.



Wir konnten euch gestern viele Bilder der Pixel Watch zeigen, die von einem Prototypen stammen, der angeblich in einem US-Restaurant vergessen wurde. Hinter der Geschichte kann man ein großes Fragezeichen machen, aber das nun in den Händen des Leakers befindliche Modell scheint ohne großen Zweifel die echte Pixel Watch zu sein, die wir uns jetzt von allen Seiten ansehen können. Denn natürlich wurden zahlreiche Fotos geschossen.

Zusätzlich zu den Bildern hat sich der Finder gestern einem Reddit AmA gestellt und dabei einige zusätzliche Informationen veröffentlicht, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Es wurde das Maßband herausgeholt und die Größe der Uhr, ohne Armband, vermessen: Die Smartwatch hat einen Durchmesser von 38,1mm und eine Höhe von 12,7mm. Damit setzt Googles erste Smartwatch eher auf ein kleineres Display, was doch etwas überraschend ist. Vor allem, weil man durch die runde Form sowieso schon einiges an Bildschirmplatz verliert.

Informationen gibt es auch zur Befestigung der Armbänder an der Pixel Watch. Wir haben euch bereits viele Bilder der Smartwatch und auch der Armbänder gezeigt.

Yup! They push in and there seems to be a little lip under each button so the bands should catch and lock in. I’ll test when I get the bands.