Google Fotos: Neuer Snippets-Bereich wird ausgerollt – automatische Highlight-Standbilder aus Videos

Mit Google Fotos ist es sehr leicht, alle Bilder und Videos in der Cloud abzulegen und dank der starken Suchfunktion sowie der automatischen Einordnung schnell wiederzufinden. Jetzt taucht bei vielen Nutzern eine neue Kategorie mit dem Titel „Snippets“ auf, die bei den allermeisten noch leer ist. Schon jetzt ist bekannt, was dort schon sehr bald zu finden sein wird.



Die Google Fotos-Algorithmen sind sehr gut darin, Highlights in der großen Bilder-Datenbank des Nutzers zu erkennen und daraus Animationen, Fotobücher, Collagen, Kurzvideos oder auch Rückblicke im Stories-Format zu erstellen. In Kürze kommt eine weitere Kreation dazu, nämlich die „Snippets“. Diese tauchen bereits bei einigen Nutzern in der Suchfunktion auf (siehe Screenshots), liefern aber in den meisten Fällen eine leere Ergebnisseite.

Bei mindestens einem Nutzer finden sich dort bereits Inhalte, sodass wir wissen, worum es sich dabei handelt. Snippets sind einfach nur aus einem Video entnommene Standbilder. Sie sollen die besten Momente eines Videos festhalten und werden von den Algorithmen automatisch ausgewählt. Wie sinnvoll das im Vergleich zu den aus einem Video erstellten Animationen ist, sei mal dahingestellt. Bisher sollen die Aufnahmen nicht überzeugen und eher zufällig als außergewöhnlich wirken, aber das kann sich noch ändern.

Mir persönlich würde kein wirklicher Grund einfallen, ein einzelnes Highlight-Foto aus einem Video zu erstellen. Es hat oftmals schon einen guten Grund, warum man ein Video statt eines Fotos aufnimmt. Aber vielleicht findet es der eine oder andere ganz praktisch.

