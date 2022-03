Stadia: Gratis Demos für alle Nutzer – Google startet ‚Click to Play‘ ohne Registrierung; erster Titel verfügbar

Google will die Spieleplattform Stadia in Kürze für alle Nutzer öffnen und hat bereits angekündigt, dass der zum Kauf von Spielen notwendige Stadia Store für alle Nutzer zugänglich sein soll. Aber das ist noch längst nicht alles, denn zusätzlich hat man jetzt den Start der „Click to Play Trials“ angekündigt. Gratis-Demos, die für alle Nutzer zugänglich sein sollen.



Stadia besitzt ein grundsätzlich ein sehr einfaches Preismodell: Base ist die kostenlose Variante und mit der kostenpflichtigen Pro-Variante gibt es eine höhere Qualität sowie derzeit über 50 Gratis-Titel oben drauf. Abseits dessen müssen Spiele grundsätzlich gekauft werden. Man hatte immer wieder mit Demos experimentiert, aber erst jetzt werden die „Click to play Trials“ eingeführt. Dabei handelt es sich um Demos, die ohne Stadia-Konto und ohne Anmeldung für 60 Minuten ausprobiert werden können.

Zum Start gibt es mit Risk of Rain 2 nur einen einzigen Titel. In Zukunft sollen das natürlich mehr werden und es ist denkbar, dass es mehrere Varianten geben wird. Vielleicht nur 30 Minuten, vielleicht zwei Stunden, warum nicht bei aufwendigen Multiplayern auch mal 24 Stunden? Eventuell auch bei Level-Spielen nur die ersten beiden Welten. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Google da mit verschiedenen Varianten experimentiert.

Ein solches Feature war längst überfällig und spricht genau die Zielgruppe an, von der sich Google großes Wachstum für Stadia erhofft: Die Casual Gamer, die immer wieder mal zwischendurch zocken wollen.

