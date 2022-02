YouTube: Alternativer, werbefreier Client NewPipe erhält Hotfix-Update – Videos lassen sich wieder abspielen

Googles Videoplattform YouTube lässt sich auf vielen Plattformen nutzen, wobei die mobilen App-Nutzer nach Angaben des Unternehmens die größte Rolle spielen. Die allermeisten Nutzer dürften den offiziellen YouTube-Client verwenden, aber es gibt auch Alternativen, wie etwa NewPipe. Diese konnte allerdings in den letzten Tagen nicht genutzt werden, doch ein Hotfix-Update behebt das Problem umgehend.



Die offizielle YouTube-App ist auf fast allen Android-Smartphones installiert, aber dennoch erfreuen sich Alternativen bei etwas versierteren Nutzern großer Beliebtheit – unter anderem wegen der zusätzlichen Funktionen oder der Werbefreiheit. Mit dem Client NewPipe lässt sich beides erreichen, sodass die App vermutlich jedem etwas sagt, der sich etwas länger mit Alternativen beschäftigt hat. Wer nicht für YouTubes Werbefreiheit und Zusatzfeatures zahlen möchte, kommt um NewPipe kaum herum.

We are very sorry about this, but YouTube changed a parameter in their video player decryption and the code we created to decrypt the input from YouTube broke. @AbduAmeen created a fix together with @SebastianSong, and @TobiGr worked with them to get it merged in the Extractor. Thanks to all three of them for doing this so quickly.