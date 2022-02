Aktionen im Google Store: Pixel 6-Smartphone, Stadia-Starterpakete mit Chromecast & Smart Home Bundles

Im deutschen Google Store gibt es seit einiger Zeit in schöner Regelmäßigkeit neue Aktionen rund um die dort angebotenen Produkte und auch zum Start in die neue Aktionswoche ist es wieder soweit: Der Store hat sein Angebot gewechselt und bietet nun unter anderem die Pixel 6-Smartphones sowie ein Stadia-Set bestehend aus Controller und Chromecast mit Google TV an. Natürlich dürfen auch die Smart Home-Pakete nicht fehlen.



Im deutschen Google Store werden die Aktionen als „Sonderangebote“ bezeichnet und mit dem Auslauf jeder vorherigen Aktion gibt es eine neue Auswahl. Diesmal gibt es das Pixel 6-Smartphone reduziert und auch beim Kauf eines Stadia-Pakets könnt ihr Geld sparen. Bei der Pixel 6-Aktion müsst ihr euch allerdings beeilen, denn sie gilt laut Beschreibung nur noch heute und ist ein Überbleibsel der in der letzten Woche immer wieder angepassten Valentinstags-Welle.

Das Stadia-Set hingegen und auch die Smart Home-Pakete gibt es so lange der Vorrat reicht. Schaut euch einfach die Aktionen in folgender Liste an:

Pixel

Pixel 6 für 619 Euro statt 649 Euro

Stadia

Stadia Controller + Chromecast mit Google TV für 99,99 Euro statt 138,99 Euro

Stadia Controller + Chromecast mit Google TV + Adapter für 109,98 Euro statt 158,98 Euro

Smart Home

Nest Hub + Nest Doorbell für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 609,96 Euro statt 966,96 Euro

